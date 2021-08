estate in varietà. MARTEDÌ 10 AGOSTO IN PIAZZA DEL DUOMO A PISTOIA IL CONCERTO DELLA FILARMONICA BORGOGNONI

Appuntamento alle 21. L’iniziativa è gratuita, ma è necessario prenotarsi e presentare il Green Pass

PISTOIA. Martedì 10 agosto alle ore 21 in piazza del Duomo si svolgerà il “Concerto della notte di San Lorenzo” con la Filarmonica Borgognoni.

L’iniziativa fa parte di Estate in varietà, gli appuntamenti organizzati dal Comune di Pistoia ogni anno in collaborazione con le associazioni che danno vita al progetto Socialmente (Auser territoriale Pistoia, Anteas Pistoia, Misericordia di Pistoia e APD, Assistenza persone in difficoltà di Pistoia).

«Il concerto in piazza del Duomo fa parte degli appuntamenti attesi dai cittadini – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti —. Questa serata svolta nel rispetto delle regole anti-Covid, ha l’obiettivo di contribuire a uno spazio di socialità nonostante l’emergenza sanitaria ancora in atto.

Sarà infatti un momento importante per vivere in serenità la notte di San Lorenzo nella nostra bellissima piazza medievale ascoltando il concerto della Filarmonica Borgognoni, sempre attenta a offrire appuntamenti a favore della comunità, che ringrazio sentitamente».

All’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, si partecipa prioritariamente con la prenotazione, anche telefonica e sarà necessario per l’accesso presentare il Green Pass. Nel caso in cui le prenotazioni non coprissero i posti a disposizione, si potrà accedere direttamente la sera stessa fino a esaurimento delle disponibilità.

Per informazioni e prenotazioni, chiamare il punto informativo AnzianInforma in via del Can Bianco 35, telefono 0573 505243, 0573 1716429, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30.

[comune di pistoia]