estate in varietà. STASERA IN PIAZZA DEL DUOMO CONCERTO DI FERRAGOSTO E DI SAN LORENZO

PISTOIA. Stasera, martedì 10 agosto, alle ore 21.30 in piazza del Duomo si svolgerà il “Concerto di Ferragosto e di San Lorenzo” con la Filarmonica Borgognoni diretta dal maestro Carlo Cini. Il repertorio musicale spazierà dagli Abba a Bryan Adams e Fabrizio De André per poi passare a Andrew Lloyd Webber e Roger Waters fino a Gioacchino Rossini.

L’iniziativa fa parte di Estate in varietà, gli appuntamenti organizzati dal Comune di Pistoia ogni anno in collaborazione con le associazioni che danno vita al progetto Socialmente (Auser territoriale Pistoia, Anteas Pistoia, Misericordia di Pistoia e di Gello e APD, Assistenza persone in difficoltà di Pistoia).

Il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale del Comune sottolinea che si tratta di un appuntamento atteso dai cittadini che si svolge da molti anni per allietare questa particolare serata di agosto con la notte di San Lorenzo in attesa di vedere le stelle cadenti. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà finalmente senza emergenza sanitaria, in un clima più sereno e fiducioso.

L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti.

Per informazioni chiamare AnzianInforma in via del Can Bianco 35, telefono 0573 1716429 e 0573 505243 aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 20.

