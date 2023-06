estra. COMUNICARE LA CRISI CLIMATICA

Domani mercoledì 21 giugno a Prato (in presenza e da remoto) è in programma una tavola rotonda organizzata da Estra in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2022

PRATO. Come possiamo comunicare efficacemente l’urgenza della crisi climatica? Come possiamo rendere le persone partecipi del problema per attivarci, insieme, verso una soluzione della crisi che non sia transitoria? Sono queste le domande proposte da Estra in occasione dell’evento Comunicare la crisi climatica in programma domani mercoledì 21 giugno dalle 10 alle 13 a Prato, presso lo spazio Il Garibaldi/Milleventi (via Giuseppe Garibaldi 69). Un’occasione che, a partire dal Bilancio di Sostenibilità 2022 dell’azienda, grazie ad un panel di relatori esperti a vario titolo, diventerà luogo di confronto e di condivisione per aprire a riflessioni e spunti di approfondimento su un tema non più rinviabile.

La mattinata di confronto si aprirà con la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2022; seguirà la tavola rotonda moderata da Laura La Posta, Caporedattrice de Il Sole 24 Ore, a cui spetterà il compito di introdurre gli ospiti.

Interverranno: Paolo Abati, Direttore Generale di Estra, Fabiano Ventura, Presidente dell’associazione Macromicro, fotografo paesaggista e project manager del progetto “Sulle tracce dei ghiacciai”; Stefano Caserini, Docente di mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano; Mauro Buonocore, Direttore Comunicazione e Media, CMCC – Fondazione centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici; Serena Giacomin, Fisica, Climatologa, Presidentessa ItalianClimate Network.

Media partner QN La Nazione

Per partecipare è necessaria l’iscrizione a questo link https://estra.boxofficetoscana.it/

Per chi partecipa in presenza (fino a esaurimento posti) l’ingresso in sala è consentito fino alle 9.50 per motivi tecnici di diretta streaming oppure si può seguire la diretta streaming a questo link https://youtube.com/live/9ISJLMHdMvk?feature=share

Al termine della mattinata seguirà un light lunch.

[estra spa]