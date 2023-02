europe for peace. A PISTOIA LA FIACCOLATA PER LA PACE AD UN ANNO DALLA INVASIONE RUSSA IN UCRAINA

Crescono le adesioni alla manifestazione in programma venerdì 24 febbraio dalle 18 alle 20 nel centro di Pistoia

PISTOIA. [a.b.] Decine di città in Italia e in Europa si mobilitano convocate dalla coalizione di società civile europea Europe for Peace.

Nel primo anniversario dell’invasione russa in Ucraina del 24 febbraio 2022 chiediamo il cessate il fuoco per arrivare a un vero dialogo con negoziati di pace.

Anche a Pistoia decine di associazioni hanno organizzato una fiaccolata per la pace per le vie della città, con partenza da Piazza San Francesco e conclusione in Piazza Gavinana (Globo).

Vogliamo essere in tanti, invitiamo tutti a partecipare con le bandiere della pace per urlare insieme che “La Pace è l’unica vittoria di cui abbiamo bisogno!”.

Ecco le prime adesioni:

Agesci Pistoia , Amici del Padule di Fucecchio, Anpi Comitato Provinciale di Pistoia, Anpi Montagna Pistoiese, Anpi Quarrata, Arci PT, Associazione Portaperta, Associazione Sangiorgello, Bottega del Mondo L’Acqua Cheta, Calcit Pistoia ODV, Camposampiero ODV, Casa della Solidarietà, Centro Espace Giorgio La Pira e Gruppo amici di san Domenico, Centro Studi Donati, Cgil PT, Cngei PT, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Coro Città di Pistoia, Culturidea, Diocesi di Pistoia, Emergency PT, Gruppo Spontaneo Filarmonica Borgognoni, Evrika, Libera PT,Libera Presidio Agliana Montale Santomato, Noi scuola, Palomar, Parrocchia Montale, Parrocchia Santomato e APS Oscar Romero, Pubblica Assistenza Monsummanese, Punto Pace Pax Christi Pistoia.

(elenco in aggiornamento)