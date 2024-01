evangelici e razzisti. PROSEGUONO LE AZIONI DISCRIMINATORIE IN DIOCESI: CURIA IMPASSIBILE CON UN “NON POSSUMUS” ALLA PIO VII? (parte 6)

La discriminazione nei confronti dei sacerdoti neri non è limitata a pochi episodi, ma sembra una prassi sottotraccia resistente nel sistema, nel quale molti sacerdoti black sarebbero sottoposti a piccole angherie, destinate a rimanere nell’oblio per il voto di obbedienza. Don Manone sarebbe dunque solo la punta dell’iceberg con il “caso apripista” di Spazzavento

PISTOIA. Il caso discriminatorio della Parrocchia di Spazzavento è stato un evidente episodio breccia dal quale si aprono altre numerose falle di malcelato razzismo all’interno della Chiesa e questo, possiamo dire, avviene non solo a sarcofago city.

Padre Giustino, ci riferisce che la discriminazione nei suoi confronti è solida e non solo non vede accenni di resipiscenza da parte della Curia, ma sembra ribadita anche da altri episodi consolidati nelle parrocchie tutte e questo anche nel periodo del Santo Natale.

Nelle celebrazioni della Santa Messa natalizia, il Nostro era stato invitato alla Chiesa di San Pantaleo per una concelebrazione, ma ci riferiscono che a pochi giorni il vicariato zonale avrebbe dato un categorico “niet” all’iniziativa, spiegando che le messe – soprattutto quelle pontificali come fu per quattro mesi in San Giovanni evangelista a Montale nel 2011 – possono essere celebrate solo dai parroci della circoscrizione e non da sacerdoti extra-vicariato chiamati a supplenza (ma la Chiesa non era universale?), qual è un sacerdote abbandonato ai margini della Diocesi pistoiese, come Padre Giustin-Marie Mambunzo.

Altri episodi discriminatori arrivano dal seminario, dove l’alloggio del prete congolese è limitato dall’impedimento a poter apporre il suo nome sul campanello, mentre ce l’ha, anche doppio e bello in chiaro, la sig.ra Sunov Nicolae che è la badante che assiste un anziano presbitero.

Non è questa una spiccata discriminazione? Ha essa radici legate al colore della pelle? Perchè questo ostracismo nei confronti del prete congolese? Che dice il Direttore del seminario Don Paolo Tofani?

Dalla Curia, su queste vicende, il silenzio è assordante: Fausto Tardelli, impegnato a resistere alle accuse di altri discriminati, ovvero i residenti di Vicofaro (che sono trasformati nei profughi della loro parrocchia medesima, occupata da extracomunitari), sembra richiamarsi a Pio VII con il suo Non debemus, non possumus, non volumus e così confermando la sussistenza di un cerchio magico bardelliano che sembra ignorare i presupposti di liceità morale, giustizia e indirizzo amministrativo delle parrocchie.

Quindi rivolgiamo un appello all’ultranominato direttore del seminario – anche parroco di chi scrive – per la più stravagante concessione (perbacco!) di voler permettere a Padre Giustino di apporre il suo nome sul campanello e così ricevere gli ospiti e fare della sua cella un luogo aperto a chiunque chieda un colloquio o un sacramento.

Padre Giustino, ci spiega che la tradizione africana dell’accoglienza è molto sviluppata e per lui è una vera sofferenza trovarsi ristretto e impossibilitato a ricevere i fedeli che hanno difficoltà a farsi aprire la porta.

Paolo, pensaci e ricordati che sei prete progressista che insegna nelle sue omelie che “…è dalle piccole cose che si hanno grandi esempi!”

Un grazie anticipato da Don Giustino che attende, insieme a noi, fiducioso di un ravvedimento operoso di Papa Paolo VII Tofano.

Alessandro Romiti

