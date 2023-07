eventi. MAGDI A PISTOIA CON IL LIBRO “UN MIRACOLO PER L’ITALIA”

Ricevuto dal Sindaco Tomasi e dall’arciprete Don Luca Carlesi per una visita esclusiva della Cattedrale, dopo la presentazione del suo libro Un miracolo per l’Italia

PISTOIA. Dopo otto anni, ritorna a Pistoia Magdi Cristiano Allam, ricevuto dal Sindaco Alessandro Tomasi nel palazzo di Giano.

Magdi Cristiano, è un opinionista già noto al pubblico per i suoi contributi sulle tematiche sociali collegate alla cultura islamica politiche, e oggi presenta Un miracolo per l’Italia, un saggio che pone sotto esame gli aspetti contraddittori sostanzialmente causati dalle implicazioni internazionali connesse al “nuovo ordine mondiale” del quale la guerra in Ucraina è l’elemento di massima crisi.

Magdi Cristiano è stato accolto dal servizio di sicurezza assicurato per la sua incolumità da Polizia di Stato e Carabinieri e ha presentato il libro richiamando l’attenzione sulla generale decadenza dell’etica connessa al relativismo culturale imperante che vedrà – e le recenti emergenze di conflitto sociale con la Francia ne sono la prova documentata – il Belpaese, destinato a una cancellazione per la sostituzione progressiva di cittadini con altri di diverse culture e religioni.

Magdi ricorda che il multiculturalismo sregolato è una minaccia per l’identità nazionale e ha citato San Giovanni, che predicava come solo la Verità ci renderà liberi e per questo ha invitato i cittadini a formarsi nella conoscenza dei fatti originari veri, per evitare di cadere negli inganni della persuasione di certa stampa, addomesticata al main stream.

Dopo la conferenza, accompagnato dal nostro cronista Alessandro Romiti si è recato alla visita della Cattedrale appositamente aperta e accompagnato dall’arciprete Don Luca Carlesi, che ha consentito ai pochi fortunati ospiti di avere una conoscenza storica esclusiva e dettagliata del monumento, anche dell’altare jacobeo.

L’ospite ha concluso la serata con l’assaggio di alcuni piatti tipici in un prestigioso ristorante.

