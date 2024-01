everything I see. A MESSA DI DOMENICA NELLA TRIPARROCCHIA DEL «DOV’È IL FASCISMO»

Per certi temi – così la penso – ci sono i comitati filopalestinesi e tutte le associazioni che gridano al genocidio di Gaza non tanto – credo – per il fatto in sé, quanto per un latente antisemitismo che riconduce il discorso alla fonte: Auschwitz

La lettera di domenica 14 gennaio è stata inviata anche al Vescovo

NESSUNO POTRÀ SALVARE SARCOFAGO CITY

Non sarò certo la Selvaggia Lucarelli con la storia della ristoratrice che si è suicidata. E neppure un Fedez che spara a vista su chi dice (a mio modo di vedere non sbagliando) qualcosa contro la divina beltà della sua bionda del pandoro a caro prezzo. Umilissimo osservatore di ciò che accade in questa città da passato remoto, onde il nome di Sarcofago City, mi limito a segnalare all’attenzione di chi legge, la lettera domenicale diffusa nella triparrocchia di Vicofaro, Bonelle e Ramini. Tre colonne di cui 1 + 1/3 dedicata alle preghiere; una più 2/3 dedicata al fascismo, sulla democrazia alata che lascia questa città nelle mani di cavalieri della legalità (procura, tribunale delle esecuzioni, questura, prefettura, carabinieri, polizia municipale e chi più ne ha più ne metta) tutti antesignani della lotta al malaffare adoperando, come Excalibur contro il male, non una spada, ma una Costituzione ogni giorno mille volte tradìta. Non sono un credente (visti e considerati chi sono i credenti) e, di conseguenza, neppure un praticante. Ma non voglio assolutamente essere uno stupido che non capisce che chi ha voglia di andare a messa la domenica, nonostante il fervente antifascismo dei pistoiesi catto-democratici, ha tutto il diritto di non doversi sentire innaffiare di benzina progressista.

Per certi temi – così la penso – ci sono i comitati filopalestinesi e tutte le associazioni che gridano al genocidio di Gaza non tanto – credo – per il fatto in sé, quanto per un latente antisemitismo che riconduce il discorso alla fonte: se Auschwitz c’è stato una volta, può sempre riaccadere. Questo pensava Primo Levi.

Ieri scrivevo: «L’Italia, per duemila anni, ha avuto ed ha due grandi nemici: la chiesa cattolica apostolica romana da una parte e l’ideologia ghibellino-sinistrorso-comunista dall’altra. Entrambe impegnate nel reprimere e deprimere le funzioni cerebrali tipiche del libero pensiero» (vedi qui).

Oggi riconfermo tutto questo anche in neretto e in sottolineato. Perché questa confusione totale mi riporta in mente la famosa domanda della barzelletta: «Lo sai che differenza c’è fra un piatto di pastasciutta e uno di merda?».

E quando l’interrogato, confuso, è costretto a rispondere di no, chi ha fatto la domanda conclude, a sfottò: «Ma allora in casa tua c’è un vero casino!».

Che ne dite, gente catto-progressista?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]