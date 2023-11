everything I see. CHE DELUSIONE, MINISTRO NORDIO! ANCHE LEI SI VEDE CHE È STATO UN PM…

Il proverbio più adatto reperibile nel nostro slang non è «lupus non est lupum», ma molto più modestamente cane non mangia cane



Eppure la signora destinata a morte non era in queste condizioni quando

era affidata alle cure del figlio!

INSOMMA CE LO DITE, MAGISTRATI,

IN CHE MONDO CI AVETE CONFINATI?

Ieri ho chiuso un mio commento sul basso profilo di Roma in relazione a certi magistrati di Pistoia , con queste parole: «… in un prossimo futuro semplice darò saggio e prova concreta alla maniera di Linea Libera: atti ufficiali. Alla maniera di Linea Libera che, contrariamente a chi la accusa di non rispettare le “autorità costituite”, le osserva, le misura, le cataloga e le descrive realisticamente in everything I see».

Intendo dire:

1) mancanza di qualunque indagine;

2) 5 mie querele nei confronti dell’Usl in anni non sospetti mai soppesate, ma anzi insabbiate volutamente;

3) nessun interrogatorio e nessun confronto con me stesso;

4) nessun confronto con il medico curante che non fa altro che smentire l’Usl su ogni accusa mossa;

5) indagini unidirezionali fondate solo sull’accusa Usl;

6) non ammissione di prove inconfutabili. 8.500 registrazioni telefoniche ed ambientali mai ascoltate neppure nella loro sintesi;

7) mai valutate le centinaia di mie foto e di miei video;

8) perizia del mio medico legale mai soppesata;

9) nessun parere di un medico dell’Usl che motivi o smentisca il mio operato sulla mamma;

10) io in 4 anni e mezzo mai fatto un graffio a mia madre, l’Usl in un mese di ricovero l’ha completamente e volutamente lesionata al punto tale di portarla alla morte per sepsi. Gambe completamente dilaniate da questa gravissima infezione da stato d’abbandono;

11) nessuna valutazione delle testimonianze dei conoscenti e dei vicinanti, tanto meno dei confratelli della Misericordia di Monsummano Terme e di Pieve a Nievole che ci hanno sempre seguiti;

12) in sostanza nessun indagine, nessun art. 358 cpp;

13) nessun rispetto dell’art 408 cc per quanto concerne le regole per la nomina dell’Amministratore di Sostegno che, per uccidere mia madre, è stato nominato dal Got in un istante, senza considerare le qualità e la verità sul mio conto, questo proprio per favorire l’Usl. Consideriamo che avevo tutte le carte in regola per continuare a farlo, ma con lo stratagemma messo in atto dall’Usl, prima mi hanno tolto di mano la mamma e poi indisturbatamente la hanno uccisa tenendomi fuori di casa con la forza;

14) non per ultimo l’ex art. 700 cpc dove non io, ma il giudice Latour, acclara che l’Usl mente e la condanna tramite un’ordinanza datata 10 agosto 2022, a riattivare immediatamente il Servizio Infermieristico Domiciliare interrotto in maniera irresponsabile;

15) Nella circostanza il giudice Latour, prima di emettere sentenza, ha dato modo all’Usl di difendersi ma a me no e così mi hanno inviato, senza alcuna indagine, i carabinieri a casa che incredibilmente, senza che potessi oppormi, hanno operato il sequestro di mia madre e deciso la mia espulsione da casa. Uno schifo!

16) anche la mia querela contro i magistrati pistoiesi coinvolti, alla Procura di Genova – responsabili di questa evidente copertura Usl (Grieco e Rocchi) – è stata incredibilmente archiviata nonostante la macroscopicità dei fatti narrati dalle 52 mie foto allegate.