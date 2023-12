everything I see. I VERI GIORNALISTI MONTANELLIANI (CHE NON SONO CERTO NÉ QUELLI DI PISTOIA NÉ I SOSTITUTI CURRELI E GRIECO) NON POSSONO NON VEDERE CIÒ CHE ACCADE A SARCOFAGO CITY

Qualche tempo fa la madre di un nostro lettore di Monsummano è stata fatta morire dopo essere stata sequestrata dall’autorità giudiziaria, sottratta al figlio e consegnata all’Usl Toscana Centro e a varie Rsa della provincia…

Siamo anziani e ammalati? Dinanzi a uno spettacolo di questo genere, una cancrena così, dobbiamo pensare che corriamo il rischio di essere trattati come rifiuti da una procura che non si è nemmeno mossa. Neppure per finta…

IL DIRITTO ALLE CURE È UN’ILLUSIONE

E CHI PARLA FINISCE SOTTO INCHIESTA

In extremis la procura ha ordinato l’autopsia dell’anziana: che da un bel po’ giace in fondo a un cassetto della scrivania del facente funzione del Terzo Piano. Cosa si aspetta a venire al dunque? Che defunga anche il figlio, così che l’Asl di Giani e dell’ufficio stampa della signora Ponticelli se la cavino senza neppure una sbucciatura sui ginocchi?

Il figlio della signora di cui parliamo, ci ha inviato un promemoria che accusa l’Asl-Toscana Centro e la procura della repubblica di Pistoia per come hanno trattato sua madre fino al decesso. E ha accompagnato questo suo resoconto orroroso con le parole che seguono:

Invio questo importante documento a tutte le principali figure coinvolte. Gentilmente chiedo attenta lettura per una cosa inaudita e di una gravità assoluta. Questa è l’attuale tendenza messa in atto dall’Usl per portare a morte precoce i nostri anziani. In sostanza vengono nominati in un istante perfetti e incapaci sconosciuti (amministratori di sostegno) che sotto direttive di magistrati di gomma e a servizio dell’Usl, sottraggono l’anziano, senza alcuna ragione, ai familiari o ai caregiver troppo efficienti, facendoli poi morire per stato di abbandono e male cure. Questo business porta a tagliare ingenti cifre di denaro a tutto vantaggio dei fallimentari bilanci Usl. Domanda: Ma questa cancrena della signora V.A.M., dopo 125 giorni di attesa della Ctu, ancora trattenuta o non resa disponibile dal Pm (Giuseppe Grieco) seppur (sembra) consegnata in Procura dal dott. Pierotti (Ctu), è stata causata dal figlio che ha sempre denunciato le carenze della sanità toscana, l’assenza e la pericolosità dei signori dell’Usl Toscana Centro, oppure si è sviluppata dallo stato di abbandono e dalle male cure offerte agli anziani dalla stessa Usl nei suoi fantastici presidi ospedalieri ed Rsa dell’area pistoiese?

Tutto quello che si dice sulla giustizia pistoiese, alla fine, è sempre abbastanza blando rispetto al rigore con cui dovrebbe essere detto.

Ma non c’è da meravigliarsi. Certi magistrati del Terzo Piano operano indisturbati e protetti da colleghi, Csm, procura di Genova, perché “cane non morde cane”.

Domattina, quello che diciamo qui, ve ne daremo un’ulteriore prova incontestabile destinata ad allargare la macchia che oscura la fiducia del cittadino in certi precisi settori della giustizia pistoiese. Non tutti i magistrati, sia chiaro: solo certi e precisi.

Perché anche questa città della mòrchia ha, fortunatamente, alcuni personaggi che illuminano di chiara luce l’art. 54 della Costituzione con «disciplina ed onore».

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]