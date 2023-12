everything I see. IL DISCORSO DELLA MONTAGNA: OVVERO BEATITUDINI & SIMILITUDINI A PISTOIA

Oggi brevissimamente, con salti analogici alle beatitudini del famoso discorso della montagna. Anche il Vangelo, per tanti buoni cattolici locali, nativi o di adozione, può essere utile…

Costretti a oscillare tra eresie teologiche e aberrazioni giudiziarie

NON VEDERE O IGNORARE LA REALTÀ

È COME CREDERE A BABBO NATALE

Ut pictura poesis, scrisse Orazio. La poesia è come la pittura: da una parte si dipinge con le parole, dall’altra con le immagini, i colori e le forme. Nel discorso della montagna Cristo (il più bestemmiato dalla chiesa di Bergoglio) ci parla di 1. poveri in spirito; 2. di afflitti; 3. di miti; 4. di quelli che hanno fame e sete della giustizia; 5. di misericordiosi; 6. di puri di cuore; 7. di operatori di pace; 8. di perseguitati per causa della giustizia; 9. di insultati e perseguitati vittime di ogni sorta di male e maldicenza a causa della verità in quanto seguaci di Gesù. Un quadro che sembra raffigurare le condizioni del tempo di allora del tutto simili alla situazione di questa città-Sarcofago, soggetta alla sopraffazione e schiacciata dalla piramide del potere per tutti i motivi che sono ben chiari a tutti.

La similitudine fra le beatitudini del Vangelo e le condizioni che si vivono qua, qualunquemente e pistoiesemente, grazie al “Vaticano della giustizia” attivo al Terzo Piano del Palazzo Pretorio, sono evidenti:

da una parte c’è un papa che sbarroccia sui princìpi della religione.

Fortunatamente io non credo. E pertanto sono convinto che, se qualcuno dovrà andare in un ipotetico inferno, non sarò io, ma molti sacerdoti del tempio dovranno precedermi, pur dopo avere spippilato tanti rosari e impartito lezioni di «accoglismo a Terra Aperta» ma portafoglio pieno; dall’altra una procura e una presidenza del tribunale che propugnano la copertura e la protezione mafiosa di taluni, e grazie proprio al collegio cardinalizio che, appunto, si appella (mi piace questo verbo caro al giudice Luca Gaspari) CSM, o [mal]Consiglio Superiore della Magistratura.

Ogni popolo ha ciò che merita e Pistoia più degli altri, perché, con oltre 75 anni di timore e tremore dinanzi ad uomini nostri dipendenti (tutta la tremenda ed esecrabile pubblica amministrazione italica), ha fatto prosperare in sé un malaffare i cui risultati si vivono ogni giorno.

Laudato si’ mi’ Signore, come scrisse Bergoglio all’inizio. Ma solo se squarci le nubi del cielo, t’appalesi a faccia incazzata e scagli fulmini addosso a chi, della sopraffazione, ha fatto il suo regime deanaroso di vita.

E poiché non succede, mi’ Signore, è facile che tu o non esista o, se esisti, stia dormendo da millenni, nonostante i sermoni di don Manone Bardelli dalla sua mielosa Tvl, che doveva essere dei derelitti portatori di handicap, ma che, miracolosamente, è diventata sua proprietà privata.

Everything I see. Vi sto semplicemente descrivendo tutto quello che vedo.

Ecco perché come non manderei mai un figlio all’oratorio, specie dopo che un papocchio ha deciso di benedire l’imbenedibile (andatevi a leggere cosa ne pensa San Paolo, molto più autorevolmente del “papa nero”), devo mettermi per forza le mani nei capelli, che non ho più, quando vedo che un disgraziato finisce nelle mani di Pm e sostituti di Pistoia, guidati da un capo come Coletta che – sic stantibus rebus – difende non il diritto e la legge, ma chi tali paramenti sacri sputtana senza mezzi termini, favorendo il malaffare concorsuale medico universitario di Concorsopoli. E basterebbe soltanto questo per dichiararlo (Coletta) eretico in legge come Bergoglio in teologia.

Vi piaccia o no, pistoiesi culinlingui, avete tirato su una città – da Vanni Fucci in poi – che è tutta una beatitudine monoclonale. Ma solo per massoni, opusdeisti, trafficanti, ladri, imbroglioni, prostitute e mariuoli.

Buon Natale per come ve lo meritate, allora, sindaci o corrotti o neghittosi; politici-cicala che state, come le cicale stesse, 17 anni in incubazione sotto terra per finire in parlamento e poi tornare con le tasche piene; autorità cittadine varie, non ultime i prefetti muti di don Sergio Mattarella, il non presidente della patria del nulla; banche amiche della rovina, dell’anatocismo e dell’usura sfrenata che trova soddisfazioni nel tribunale delle esecuzioni (anche capitali); e avvocati col Pampers al sedere perché incapaci di alzare la testa contro l’illegalità di cui, ahimè, fate parte integrante e sostanziale.

Ma poi, anche, tutto il resto pistoiese in fila, financo ai tonaconi della chiesa che contano i soldi delle offerte per finanziare, alla fine, il traffico di negri e musulmani, sciagurati e morti di fame che danno il pane ai nobili trafficanti di Ong cari a Bergoglio.

Che Dio – che non c’è – abbia misericordia di voi: vi custodisca e vi conduca, il più alla svelta possibile, alla vita eterna. Amen!

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]