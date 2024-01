everything I see. ORSÙ TOMASI, TUTTI SULLA BARCA: FACCIAMO UNA CROCIERA INFINO ALL’ARCA!

Né con Dio né con Satana, diceva sempre la professoressa Giuliana Bonacchi Gazzarrini ai suoi allievi forteguerriani. Ma i nipoti di Vanni Fucci se ne stanno tutti buoni in disparte come se avessero una paura cane della propria ombra… Non saranno mica degli angeli ignavoni che non sanno pensare con il proprio cervello e perciò finiscono tutti nell’antinferno?

I cittadini di Vicofaro devono aver rotto uno specchio nel 2016: 7 anni di guai. Ma altri ne hanno rotti strada facendo, perché i guai sono ancora in corso, pare…

E QUEST’ANNO SARÀ ANCHE BISESTILE!

Torna a Vicofaro Vide ’o mare quant’è bello!

Spira tanto sentimento.

Comme tu a chi tiene mente

Ca scetato ’o faje sunnà… Sì, devo dirlo. Don Biancalani mi sta simpatico, perché non riconosce altra autorità che la propria coscienza, retta (diceva don Gargini alle Casermette nel 60) vera o falsa che sia. La spiegazione di quanto sto dicendo, può essere richiesta a un fido interprete della legge, il sostituto Claudio Curreli, il quale – con la moglie che spoglia di tutto i pistoiesi: la dottoressa Nicoletta Maria Caterina Curci – segue anch’egli la propria coscienza retta (dalle sue fanfaluche) vera o falsa che sia. L’Italia è un paese libero e democratico: in cui le leggi (unica verità cui sarebbero soggetti i giudici) vengono fatte e sputate sul mercato, perché quei giudici là, tanto cari a Mattarella del discorso di fine-anno, ne facciano – come Curreli e i suoi colleghi della procura – pelle di becco. Sapete perché don Biancalani mi sta simpatico? Perché la stessa sua idea – quella di scorniciare la giunta-Tomasi del cambiamento e di utilizzarla per scopi altri – era venuta anche a me.

Ma, poiché io non sono un prete (voglio dire che sono meno bravo di loro a fare scherzi preteschi), ho lasciato andare. Anche se ora, vedendo i risultati del fotomontaggio, il premio per l’arte dell’immagine va dato a don Massimo, che ha saputo assestare questo bel mostaccione sulle «autorità costituite» tanto care alla Gip Martucci.

Servirà però a poco, cari vicofarini in rivolta. Perché oggi nessuno è più sensibile a nulla: o altrimenti il 50% delle procure d’Italia sarebbe già in galera e anche qualche presidente della repubblica.

Ma per noi che fortunatamente non siamo giornalisti montanelliani (quel tipo di giornalismo, come lo vogliono Giuseppe Grieco e Claudio Curreli, lo lasciamo tutto volentieri alla loro eterolalìa pseudogiuridica), la cosa stuzzica in quanto riproduce più che la foto in sé, una lastra ai raggi X dello sgangheramento sociale italiano.

Vorrei però tornare a chiarire quanto ai vicofarini non sembra essere per niente chiaro: e che forse non riusciranno ad afferrare neppure stavolta.

I vostri nemici, cari ghettizzati di Pistoia, non sono coloro che combattono per le proprie idee e le proprie pulsioni, ancorché – come tali – istintive, e quindi poco logicamente targate. Non lo sono, come per gli erbivori della savana, tipo gazzelle o zebre, altri erbivori come gli gnu o le giraffe.

I vostri nemici sono proprio quei falsi erbivori che si sono insinuati – travestiti da gnu, da giraffe e da bufali – nelle vostre file; e che vi decimano senza che ve ne accorgiate, perché non li volete vedere oppure non li sapete riconoscere.

I vostri nemici, più affamati dei leoni e dei lupi, sono quelle «autorità costituite» dinanzi alle quali (pur vostre dipendenti perché pagate loro profumati stipendi da favola) vi sentiti còlti dallo smarrimento come se vi trovaste dinanzi al divino che s’appalesa e si mostra in epifanìe da Mattarella amico della Ferragni di Sanremo.

Sono i magistrati che non rispettano il loro mandato e non riconoscono altra legge all’infuori di sé (Curreli o Grieco o mille altri); i magistrati che salvano le sorelle dei potenti di turno, ma si inveleniscono contro chi ricorda loro che sono uomini e devono morire (Tommaso Coletta); i prefetti (oggi inutili) che credono di dover servire lo stato solo andando sulle navi da crociera con i santi uomini della Maria Assunta in Cielo, ma non rispondo mai al cittadino che patisce il lezzume della pubblica amministrazione (ahimè, Licia Donatella Messina!); i giornalisti dell’ordine che sono servi incatenati come Prometeo alla roccia caucasica della Schlein (Carlo Bartoli o Giampaolo Marchini ); sindaci, giunte e consigli comunali in veste di acqua di sentina puzzolente; e, dulcis in fundo, senatori e deputati della repubblica del disastro, il cui unico fine è quello di attaccarsi al mecèllo (= capezzolo) della vacca per succhiare quanto più latte possibile “senza fare un cazzo” come nel Conto Arancio di Elio e le storie tese.

E qui la palma dei datteri (non certo della vittoria), cari pistoiesi, va – dopo aver raggiunto tutti i vostri parlamentari degli anni scorsi, assolutamente inerti, come si fa col Tapiro – all’inertissimo senator Patrizio La Pietra.

A cui di voi non interessa una beata minchia, perché se sta a Roma, col beneplacito della Giorgina (poveretta), rema contro di lei ogni giorno laddove, col suo silenzio su tutta l’immondizia pistoriense, s’è acquistato il suo bel, come si dice, posto al sole. E se la gode come Cetto La Qualunque!

Edoardo Bianchini

