everything I see. PROCURA E TRIBUNALE DI PISTOIA, TANTO TUONÒ CHE PIOVVE

Non è vero che la legge è uguale per tutti, specie quando viene applicata secondo la commedia dell’arte, dove ogni maschera inventa le battute che ritiene di dover dire sul momento, certa che nessuno la coprirà di verdure lanciate dal loggione

David è famoso per aver arrestato Golia solo con l’uso di una fionda…

LA NASCITA DEL COMITATO NON È

PROPRIO UNA MEDAGLIA AL VALORE

A vari magistrati di Pistoia non di rado piace fare i disquisitori della Crusca fiorentina sul significato delle parole, anche se, da ciò che ne esce, c’è onestamente da chiedersi come sia potuto accadere che costoro abbiamo perfino raggiunto il massimo degli studi in giurisprudenza e poi vinto un concorso in magistratura.

Un giudice civile, ad esempio – e anche qui come il Ceccherini c’ho le prove – non sapendo che altro fare per favorire una certa parte, utilizzò lo staccio cruschico per dimostrare che l’espressione «mi risulta» non significa «io so per certo» (come si desume dal Treccani), ma indica un generico sapere per sentito dire.

Essài quante ne abbiamo sentite dire noi, giornalisti politicamente scorretti e invisi a vari magistrati della procura, sui giudici che non sanno nemmeno l’italiano delle 600-800 parole comunemente parlate da un uomo qualunque!

Proprio per questa super-preparazione linguistica e per le prevaricazioni che vi si innestano sopra, «dài, picchia e mena» (vedi la vera Crusca), alla fine la sacra amministrazione che pure produce le invenzioni/innovazioni giudiziarie cittadine – siano esse coltivazioni in provetta dello stalking giornalistico dell’infedele (allo stato) Claudio Curreli; siano le intromissioni inopportune e spudorate di Giuseppe Grieco, che osa chiedere agli imputati in aula il perché non si iscrivano a Fratelli d’Italia; o le assurde, illogiche balbettazioni del presidente Maurizio Barbarisi, che vuole farci credere che il Csm favorisce Curreli e la moglie in palese conflitto di interessi e in chiara incompatibilità ambientale con Pistoia –; «dài, picchia e mena», dicevo, ecco che si è costituito, a Sarcofago City, un comitato che sembra essere tutto un programma.