everything I see. QUANT’È BELLO L’ASSESSORE: MAL COSTUME… MEZZO [DE] GAUDIO

E i cittadini, Gip Martucci, dovrebbero avere fiducia nella magistratura come Gesù dinanzi a Pilato?

Quella italiana è la Costituzione più bella del mondo

CON LA CARTA DI CREDITO S’ACQUIETA

LA MULTA DEL COMUNE DELL’AVETA

Ma allora, Eccellentissimo Procuratore Capo Tommaso Coletta, le «prossimità sociali» non funzionano solo con lei, assolutamente sbilanciato a difendere, come un Lancillotto lancia in resta, la dottoressa Lucia Turco, sorella del suo «prossimo sociale» Luca Turco! Il mal costume (mezzo [De] gaudio) discende in tutto e per tutto, in Italy, «per li rami», come direbbe il nonno Dante. Di recente (rileggete qui) l’assessore Maurizio Ciottoli, pur invitato a non votare un provvedimento che pagava diecimila € circa all’officina di suo fratello, tirando dritto come il personaggio della storia del ventennio che gli è caro, non solo non è uscito dalla sala dove si votata, ma ha addirittura alzato anche la manina, mostrando che al mondo – grazie appunto alle «prossimità sociali» e anche familiari – «c’è chi pòle e chi non pòle: e lui pòle». I vigili del Comune di Agliana multano chi invece di 60 all’ora fa 61 – e la prefettA delle crociere di don Manone gli dà ragione senza neppure leggere i ricorsi. Poi i vigili vanno nella zona del negozio Santini Abbigliamenti, e staccano una serie di multe che però – come ha detto lo stesso Ciottoli – saranno pagate direttamente grazie alle sua ricca carta di credito.

Ora salta fuori che l’auto che vedete nella foto, è ferma in evidente divieto di sosta da alcuni giorni. La zona è nei pressi di via Roma. Però…

Però… Di lì non ci passano i vigili per sanzionare la Panda-arancio? E non ci sono passati mai nei giorni scorsi? Oppure il Ciottoli ha già pagato le multe e ha acquisito il diritto di farla restare, quella Panda, colà dove si trova, anche per tutto lo stesso tempo delle auto lasciate nella sua officina in virtù delle dimenticanze del mai-comandante Nesti, fatto che è costato più di 10 mila euro fuori bilancio ai contribuenti aglianesi? Ma che casino!

No caro assessore no, Così non va. Diamo un addio all’amore, Se nell’amore è l’infelicità… Soprattutto anche perché, a guardar bene la Panda-arancio (da non confondere col Conto Arancio del Ciottoli), si scopre che sul retro c’è scritto: Noleggio Treemme, o la ditta di famiglia del Ciottoli.

E ora a capo. Il Ciottoli aggredisce la gente per via e in Comune: ma nessuno gli dice nulla. Il Ciottoli vota anche provvedimenti, che riguardano la sua azienda familiare: ma nessuno gli dice nulla. Il Ciottoli ha il porto d’armi, ma la prefettA (in crociera con don Manone) non gli leva di mano la rivoltella. E la procura della repubblica di Coletta non autorizza la questura a rilasciare i documenti con cui è stato richiesto il ritiro del porto d’armi, visto che il ciottoli non è uno stinco di santo.

Perciò i cittadini, Gip Martucci, dovrebbero avere fiducia nella magistratura come Gesù dinanzi a Ponzio Pilato? Dovrebbero essere scemi (come spesso lo sono).

Almeno Ciottoli pagasse di tasca propria anche la mia multa per 61 km all’ora! E invece non ci pensa nemmeno. Via, non è un fascista giusto, si occupa solo dei cavoli sua e del voto di scambio secondo i comandamenti del senatore La Pietra.

Ma in che stato si vive, gente? In quello Mattarella e di Bergoglio?

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Ora vediamo come si comporteranno i vigili di Agliana, che alla gente dicono perfino che ad Agrùmia non conta il Benesperi, ma il Ciottoli e soltanto lui…