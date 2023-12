everything I see. SE PISTOIA NON AVESSE LA PROCURA CHE HA, NESSUNO OSEREBBE VESSARE IL CITTADINO ANCHE QUANDO HA RAGIONE

Il Comune di Agliana mi contestò di avere violato il limite di velocità al «numero civico Km 17» della Pratese: e già qui qualcosa non andava perché l’ubicazione era spalmata su mille metri. Il sistema informatico, poi, non lasciava scaricare la foto e mi fu gentilmente risposto che “erano cavoli miei”. Ho fatto ricorso alla Prefetta Licia Donatella Messina, ma Ella era troppo impegnata in crociera con gli abbracci e i baci a Don Manone Bardelli di Tvl e ha respinto le mie obiezioni evidentemente senza avere letto una riga di quanto le avevo scritto. Allora: ma perché Pistoia «fa conca» di disadatti e inadeguati?

Benesperi e Ciottoli partirono con l’idea di riportare Agliana agli antichi splendori: e hanno mantenuto la promessa. Alla prossima la riconsegnano alla gente che l’ha disfatta!

SEGUIR LA PIETRA E TUTTI I SUOI CONSIGLI

V’HA TRASFORMATO IN PAVIDI CONIGLI?

Fine delle ottave “a presa”. E ora, assessore al personale sghembo di Agliana, io la multa te l’ho pagata oggi pomeriggio, 28 dicembre.

Poi, chiaramente, mi riservo di fare causa al tuo Comune rozzo e spreciso nel notificare le multe alla gente mandandola sostanzialmente a quel paese quando chiede lumi e documenti dovuti, e le dice di andare a fare un giro.

Solve et repete? Io solvo e poi mi riservo di repetere: ovviamente anche le irritanti rotture della tua sgangherata amministrazione.

Buon 2024 bisestile, un nuovo anno perfettamente adatto a voi, rivoluzionari di destra; e all’inutile-inconcludente prefettura di Pistoia.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

“MEMENTO HOMO QUIA PULVIS ES”

TANTO IL POPOLO PUÒ ATTENDERE



Rileggete anche everything i see. le incredibili e tristi storie dei vigili urbani di due comuni rivoluzionati da amministrazioni di fratelli d’italia; ma rammentate pure che i vigili di Pistoia, agli ordini della comandante Ernesta Tomassetti, hanno rastrellato non 6 milioni, come avevo scritto ieri, bensì 8 dalle tasche degli automobilisti. Sono cifre da capogiro! I vigilozzi possono essere fieri di aver sanato il bilancio del Comune di Tomasi.

Ci sarebbe però da chiederci – e questo toccherebbe a Coletta e ai suoi uomini, se il Pm non dovesse pensare troppo alla signora Lucia Turco e al di lei fratello –: l’amministrazione innovativa di destra, ispirata dal senatore La Pietra, rispetterà l’art. 208 del Codice della Strada, per il quale il 50% di queste entrate (estorsive) è vincolato a sicurezza stradale, segnaletica e quant’altro?

There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy (William Shakespeare, Hamlet).