everything I see. SENATORE, MA «FDI MODELLO PISTOIA» O MODELLO GIUDITTA…?

La Pietra a Pistoia chi lo vede? Che cosa fa di preciso? Che traffica tra i suoi peperoni e carciofi da non manipolare geneticamente; con i suoi prosciutti di ciccia non sintetica? Quando mai lo sentiamo affrontare un discorso serio e complessivo sulle disfunzioni di questa città corrosa da 70 anni di comunismo incancrenito, ma ben poco curata anche dal suo “modello Pistoia”

L’art. 3 della Costituzione ci dice che siamo tutti uguali. Dunque, perché portare un nevrotico senso di fantozziana sottomissione a chi – come i politici e i magistrati – sono tenuti a lavorare per noi e non per le loro «prossimità sociali»?

A CHI TOCCA LA SCURE E A CHI MEDAGLIA

E CHI PARLANDO LIBERO MITRAGLIA

La storia di FdI raccontata da Giacomo Bini sulla Nazione mi è di spunto per ripassare un capitolo triste dei miei ultimi anni: quello in cui, in aula (e quindi in un sacro tempio della “giustizia”), dinanzi a un giudice Gaspari che stava lì solo per avallare acriticamente la massa di scemenze affastellate dal sostituto Curreli, l’uomo che favorisce i neri di Vicofaro e detesta i bianchi che sanno leggere e scrivere e sono, quindi pericolosi; il capitolo in cui, dicevo, il sostituto anziano Giuseppe Grieco ebbe il coraggio di chiedermi (ma dove s’era? In un tribunale terzo e imparziale o in una caserma del Kgb o della Stasi?): «Ma perché lei non si è iscritto a Fratelli d’Italia?». Scusi, dottor Grieco… ma a lei che gliene fregava della mia libertà di scegliere come cittadino? Chi le dava la libertà, inammissibile, di fare domande assolutamente contrarie ai princìpi dell’art. 3 di Mamma Costituzione? Questa cosa mi recò tristezza come me ne reca il suo ricordo oggi: con la stessa intensità.

E semplicemente perché, dopo avere insegnato, a generazioni di giovani, i valori della libertà di pensiero, tutta materia della Costituzione più bella del mondo, due magistrati della procura di Pistoia (Curreli e Grieco, appunto) sostenuti dall’impalcatura morale di un capo Pm come Coletta, prono – ormai è chiaro, a quanto emerge – alle sue «prossimità sociali» (volgarmente dette aderenze come quelle che si creano dopo un evento chirurgico); e perché, soprattutto, dopo avere favorito lo sviluppo umano di centinaia di giovani, nella consapevolezza che esiste correttezza, terzietà, imparzialità, giustizia, «disciplina ed onore», scoprii in un attimo, nei fatti falsati addebitàtimi come «disegni criminosi», che – cito Primo Levi – il magistrato da cui ci aspetteremmo la saggezza di Salomone è, come il poeta per Levi, un ometto bizzoso, contorto e che ha tutti i difetti dell’umanità. Perfino quegli infimi.

Il senatore La Pietra, in buona sostanza un illustre sconosciuto a Pistoia (chi lo vede? Che cosa fa di preciso? Che traffica tra i suoi peperoni e carciofi da non manipolare geneticamente; con i suoi prosciutti di ciccia non sintetica), quando mai lo sentiamo affrontare un discorso serio e complessivo sulle disfunzioni di questa città corrosa da 70 anni di comunismo incancrenito, ma ben poco curata anche dal suo “modello Pistoia-Giuditta” di FdI? Mai.

È come se il senatore non esistesse. E se non ci fosse stata Villa Cappugi, non se ne sarebbe udito il nome neppure a questa andata. Ma… vedete il plebiscito nell’omaggiarlo del titolo di boiardo di FdI.

Onde chiedo al sostituto Grieco: «Egregio dottore, ma lei mi ci vede iscritto a un partito in cui la libera discussione è pesticciata, ignorata e presa a calcagnate allo stesso modo con cui si tratta la legalità nell’aura che si vive nella procura dove lei svolge le sue funzioni di pubblico accusatore e, a ben vedere, non senza crepe comportamentali nel rosario della indipendenza, della terzietà e dell’imparzialità, pilastri (solo retorici) del nostro [dis]ordinamento giuridico?».

Diceva Vittorione Feltri che nella vita ci vuole culo (testuali parole) anche per attraversare la strada.

Il senatore, che, a mio avviso, ha disfatto la struttura del suo partito per aprire – ormai è sempre più evidente – agli intrecci di [in]cesti di vimini e politica (basta vedere il silenziatore adoperato sui risultati di Agliana: inciuci morali e di vile consociativismo con le opposizioni prima tanto spregiate), ha dato un suo fattivo contributo più a un “modello Giuditta” che a un nuovo corso: o altrimenti una mezza parola per il disastro della procura pistoiese ce la avrebbe messa e l’avrebbe spesa.

Non per me, Bianchini, che gli sto sull’anima perché sa che non gli credo né punto né poco, quanto per difendere i valori democratici delle libertà, non ultime quelle dell’art. 21, visto il trattamento-gulag riservato a Linea Libera… Non scordatevi, poi, il trattamento-Galligani quando fece dimettere il suo capogruppo per non urtare lo stomaco delicato del Pd pistoiese…

Mi ci vede ora, dottor Grieco, a chinare la schiena dinanzi al capo da poco riconfermato e osannato da tutti i leccapiedi solo perché anche per lui (valga un titolo di un film famoso), «finché c’è La Pietra a Roma c’è speranza»? Di che? Di ciucciare un osso?

Buona giornata a un Terzo Piano che, a mio parere, è, ogni giorno, un campo di battaglia in cui gli strateghi, dopo essersi alzati, si trovano, si incontrano, si parlano e si accordano: «E oggi, chi dobbiamo colpire?».

Viva la Costituzione sorella di Mattarella, viva la libertà, viva non i Fratelli d’Italia, ma l’Italia. Vittima di un oceano di impostori dediti all’arte [ig]nobile di intrecciar vimini e crimini.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Se il senatore La Pietra non disdegna di fare un suo personale e doveroso auto da fé, gli possiamo procurare una lista di suoi elettori che lo ringraziano per il disinteresse con cui ha frustrato certe loro istanze dopo essere incappati in certi scogli delle sirene locali…