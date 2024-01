everything I see. «TROMBONI SFIATATI» OVVERO DIVAGAZIONI ETICO-LINGUISTICHE SULLE RETORICHE DELLE AUTORITÀ COSTITUITE

Il primo comandamento della Costituzione a non essere rispettato (e proprio da chi dovrebbe tutelarlo di più) è l’art. 3, secondo cui tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge: ammenoché non siano membri della casta terza, imparziale e indipendente, ma solo fino al periglioso terreno delle «prossimità sociali»…

Possiamo essere fieri della civiltà di questo stivale con la suola bucata

UN POPOLO DI SERVI INFELICI

CHE CREDE DI ESSERE LIBERO

Quando io e Paolo Tofani (oggi don Paolo di Agliana), chierichetti di don Aldo Ciottoli, proposto di Quarrata e zio dell’assessore Agnellone della giunta-Aveta (più che Benesperi), andavamo insieme al Poggio a Caiano alle medie, sezione maschile, dove ora ci sono uffici comunali, il nostro professore di lettere, a mo’ di presa di culo, adoperava l’espressione «trombone sfiatato». Con questa icastica espressione Ugo Noferini indicava il sussiegoso parlare di certi personaggi che, quando si esprimono, sembrano né più né meno – si dice – che delle «scorregge barocche». E occhio, gente dello stato eti[li]co: il tema della scorreggia è antichissimamente letterario e rodato fino dall’epoca delle commedie greche ed ha un nome «il tema della pordè, dal verbo pèrdomai, “scorreggiare” appunto». È chiaro che certi giornalisti alla Montanelli – tipo Claudio Curreli o Giuseppe Grieco – non gradiscono queste “irrespirabili” parole. Si auto-definiscono, infatti, troppo fini ed educati. Loro sono abituati a ben altro: il primo, per esempio, infrange la legge dell’incompatibilità territoriale protetto dal Csm e giù fino alla procura di Genova; indi accetta soldi dallo stato come emolumenti stipendiari, ma dello stato se ne catafotte e coordina il traffico dei clandestini con la sua Terra (ovviamente altrui) aperta per tutti. Il secondo, con la flemma del N.H.N. (nobilis homo neapolitanus), tanto per fare un esempio illuminante, sta tenendo fermo, in uno dei suoi cassetti, un fascicolo – che fra l’altro mi ha benevolmente interdetto pur essendo io parte offesa, per un’ipotesi di violenza privata o sequestro di persona verificatasi intorno al 10 maggio 2022: cioè 1 anno, 8 mesi e 15 giorni fa. Forse aspetta che quel fascicolo partorisca con i tempi degli elefanti, la cui gestazione si aggira intorno ai 22 mesi; oppure, com’è già accaduto in passato, attende che qualche principe/essa del foro pistoiese assuma la difesa degli imputati, già pizzicati (e salvati) in altri malestri, per poi trovare una scusa de illa mentula canis tale da mandare tutto all’archivio, more pistoriensi, col patrocinio di qualche Gip compiacente. Facile da trovare: perché lo stalker sono solo io, in curreliano pectore.

Ma è chiaro che, certi personaggi, certe espressioni e battute non le tollerano: solo perché loro, giudicandosi di nobile schiatta, non sono mai entrati in una stalla di pecore (quelle delle mucche al confronto sono Chanel numero 5); né mai si sono accostati alla famosa concimaia dei contadini, dove si andava con gli zoccoli di legno e il forcone a raccattare o depositare stallatico fatto di paglia e cementato con la buìna – scientificamente (sto ironizzando, geni e cromosomi!) la méccia di vacca.

A noi, nipoti se non proprio figli del popolo – pur se capaci di leggere, tradurre e scrivere in almeno 4 o 5 lingue fra antiche e moderne –, poca impressione fa sentir dire (e perciò riportare in un contesto storicamente corretto) il soprannome popolare di cacaiola attribuito al sindaco che l’opposizione leghista di Agliana “appellava” (bella parola solenne del pavido giudice Luca Gaspari) bimbominkia.

Il sostituto Grieco si scandalizzava per nulla, senza pensare che c’era perfino un cantante con tale cognome: Gianni Meccia. E che in Italia esiste perfino – ne tenga conto – un cognome che fa Culo…

Vedere che dei magistrati, come alcuni della nostra procura – così divinamente celesti e abituati a camminare almeno tre metri sopra il cielo –, si scandalizzano nel sentire certe parole indegne d’humane auricule, fa scandalizzare noi umili servi della gleba: che, grazie a dio, con le cacaiole, i conci, le mécce governano (= un toscano, concimano) e fanno crescere rigogliosamente campi di insalate, cavoli e carote in onore della cosiddetta (e rispettatissima) agricoltura green ed eco-sostenibile a km zero.

Dinanzi a tanti «tromboni sfiatati» di politicamente corretto da somigliare a veri e propri maestri di vita, una domanda sorge spontanea: i veri italiani di oggi (cioè solo quelli dell’àmbito della sinistra filocattolica: gli altri sono fascisti, no…?) si farebbero mai confessare da un prete pedofilo che, durante l’omelia, alza il dito accusatore contro coloro che violano i ragazzini? Oppure: i cavalieri senza macchia e senza paura dei ceti ricco-comunisti, apprezzerebbero mai certi individui che, muniti del distintivo Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), si scoprisse che danno fuoco e cani e gatti com’è accaduto di recente?

Noi, popolo infelice d’Italia, fra la retorica di un papa ormai considerato perlopiù un anti-Cristo; e quella di un Mattarella, che si sveglia a intermittenza quando e come gli torna comodo, facendo finta di non sapere di essere un presidente illegittimo; noi ogni giorno siamo costretti a ingoiare predicozzi meccìni da parte di «tromboni sfiatati» che ci insegnano di tutto senza conoscere niente di quello su cui pontificano: perché non lavorano come dovrebbero e quando lavorano lo fanno a seconda dei nomi, dei cognomi e degli indirizzi. E seminano, con questo, la disperazione fra la gente comune, costretta a pagare (attraverso le estorsioni delle tasse prelevate direttamente dal loro stipendio e dalle loro pensioni) stipendi d’oro per tài cavalieri.

Né, questi perfetti ariani, si limitano solo a questo. Per perseguire i loro nobili scopi, fanno spendere allo stato (cioè sempre a quei disgraziati che non hanno armi adatte per difendersi dai migliori) centinaia di migliaia di euro in intercettazioni e indagini che rappresentano veri e propri monumenti alla fasullaggine dell’insipienza.

Dividere o non dividere le carriere dei magistrati? Non servirà a nulla. Sarà uno sforzo inutile e infruttuoso, né più né meno di una gravidanza isterica.

Eppure, per impedire alle procure di governare l’Italia (recuperate il significato toscano del verbo governare, come suggerìtovi sopra) secondo il loro confuso (e perciò diabolico) punto di vista o interesse, basterebbe una micro-legge formata da un solo articolo.

E la formulazione potrebbe essere questa:

Articolo Unico Comma 1. Pubblici ministeri e sostituti sono obbligati a rifondere allo Stato, di tasca propria, i danni causati dai costi delle loro indagini che risultano errate dal 26 al 40% come suggerito dal Pm Capo di Pistoia, Tommaso Coletta.

Comma 2. Quando danni economici vengono causati per la terza volta consecutiva, Pm e sostituti devono essere licenziati in quanto nocivi alla collettività.

Comma 3. I provvedimenti da adottare nei confronti dei magistrati con risultati negativi dal 26 al 40%, passano dalle competenze del Csm e delle procure di sorveglianza, a un Gran Giurì, non determinato, ma estratto di volta in volta ad evitare anche che le più innocue «prossimità sociali» possano avere un loro peso, e composto da cittadini qualificati appartenenti alle varie categorie sociali, anch’esse tratte a sorte.

Se così fosse, tre quarti delle procure d’Italia, che non sono influenzate dalle «prossimità sociali» come sostiene il Pm Coletta, passerebbero immediatamente sotto le famose forche caudine.

Sarebbe brutto? Certo. Ma al contempo è impossibile quantificare quanto beneficio ne trarrebbero i cittadini perseguitati dalle varie procure, e quanto il risparmio per le tasche dei privati su cui la casta basa il proprio principio democratico dell’uguaglianza nel pieno rispetto dell’art. 3 della Costituzione!

Edoardo Bianchini

