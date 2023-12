everything I see. UN TEMPO SI CHIAMAVANO «ESPROPRI PROLETARI», MA OGGI A PISTOIA SEMBRANO AVER PRESO L’APPELLATIVO DI «ESECUZIONI IMMOBILIARI»

Una signora ultraottantenne ha un debito di circa 90 mila euro, ma si ritrova depredata di un patrimonio di oltre tre milioni di euro grazie al provvido intervento dell’implacabile dottoressa Nicoletta Maria Caterina Curci in Curreli, giudice delle esecuzioni immobiliari. Queste le prima notizie di assaggini raccolte. Altre ne verranno in séguito; ma… pistoiesi ricchi, toccatevi «i gioiellini» e fate i vostri scongiuri. Perché se a Dio pare, da una caccola di debito vi ritrovare alla Caritas a mangiar d’elemosina come la Luciana Ferretti, non risparmiata dagli artigli della legge usata come un kriss malese

NON C’È LEGGE CHE TENGA

DOVE LA LEGGE NON C’È

A questo problema, stamattina, dedichiamo solo un pizzico di notizie, così; per assaggio al peperoncino forte ungherese, l’erős paprika che piace a Viktor Orbán, e che fa pizzicare la lingua e non solo.

Coinvolgiamo, oggi, sia il settore civile che quello penale di un tribunale che non può che implodere e rovinare su se stesso, tanta n’è l’aria di sconforto che vi circola come un vero e proprio uragano che non si arresta mai.

Col favore di Tommaso Coletta, Claudio Curreli e Giuseppe Grieco (e successivamente ancora Curreli, sorretto dai muscoli dell’agguerrita sostituta giovane Contesini) riuscirono a piegare il timido giudice Gaspari ai loro suggerimenti/voleri sostenendo che noi di Linea Libera eravamo tutto fuorché giornalisti: e che non dovevamo abusare del marchio di Montanelli perché non ne eravamo degni, in quanto non sapevamo né informarci correttamente dei fatti, né tantomeno proporli al pubblico, se non per un nostro personale interesse.

È ovvio che quando certi personaggi istituzionali parlano così, stanno misurando il mondo con il proprio metro, perché credono che gli altri siano fatti esattamente come loro, e siano capaci di ciò di cui sarebbe stato capace il Pm Coletta (riverito da tutti: avvocati, giornalisti, forze dell’ordine etc.).

Dinanzi a uno scivoloso Ermini, in audizione al Csm, Coletta fu accusato, infatti, di aver detto, irritato, al luogotenente GdF Daniele Cappelli: «Allora non hai capito che io la sorella di Luca Turco, procuratore aggiunto di Firenze, non la intercetto!».