EX GUARDIA MEDICA, DAL 29 MARZO ATTIVO UN NUOVO NUMERO DI TELEFONO

Il nuovo numero aziendale 0573 454545 a disposizione della cittadinanza per contattare il servizio di continuità assistenziale

PISTOIA — PRATO. Da lunedì 29 Marzo sarà attivo il nuovo numero aziendale 0573 454545, a disposizione della cittadinanza per contattare il servizio di continuità assistenziale.

Il nuovo servizio è istituito dall’Azienda Usl Toscana Centro nell’ottica di rafforzare le attività sanitarie territoriali.

La Centrale Operativa della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), garantirà sicurezza per i medici e trasparenza per i cittadini.

Il progetto aziendale, coordinato dal Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale e dal Dipartimento Emergenza Urgenza, ha l’obiettivo di organizzare e attivare un’unica centrale aziendale che risponda a tutte le chiamate indirizzate al servizio di continuità assistenziale, nonché di predisporre l’informatizzazione dei registri e di tutte le informazioni delle guardie mediche.

[sds pistoiese]