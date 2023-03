ex-ospedale pacini. AREA DISAGIATA. PROVATE A CHIEDERE CHIARIMENTI E NOTIZIE AL NICCOLAI

Perché non è Linea Libera a chiedere al consigliere regionale che sia lui a fornire il documento con il quale è stato concesso questo status all’ospedale montano?

SAN MARCELLO. Un cittadino della Montagna si è armato di pazienza e ha letto, oltre al documento inviato al presidente della regione Toscana Eugenio Giani, tutti gli allegati che ha trovato nell’articolo di Linea Libera, unico giornale di famosissimi stalker ad averli pubblicati.

L’articolo cui si riferisce il lettore lo trovate qui: ex-ospedale pacini. uno smantellamento ancora da chiarire, e se non l’avete letto, armatevi anche voi di pazienza, come il lettore che vuole mantenere l’anonimato, e leggetelo, allegati compresi.

Alla fine della lettura, il lettore rompipalle ha riordinato le idee e si è fatto questa domanda: «Perché non chiedere spiegazioni direttamente e subito al consigliere regionale Marco Niccolai, visto che nel comunicato del 14 agosto 2020, allegato al documento inviato a Giani, afferma che: l’ospedale Pacini di San Marcello è classificato, ai sensi del Decreto Balduzzi, come sito in ‘area disagiata’ e che questo significa l’applicazione degli standard previsti dal punto 9.2.2. del decreto stesso?».