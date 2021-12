FABRIZIO BONELLI ADERISCE A ITALEXIT

Sarà il punto di riferimento del partito fondato da Gianluigi Paragone a Buggiano e in Valdinievole

PISTOIA. [a.b.] Ieri mattina presso le sedi dei Gruppi Consiliari, si è svolta la presentazione e la consegna della tessera del partito a Fabrizio Bonelli, noto esponente politico della Provincia di Pistoia.

Bonelli ha dichiarato di aderire con entusiasmo al partito Italexit fondato da Gianluigi Paragone con spirito propositivo in quanto “è stimolante partecipare a una nuova entità politica appena costituita che viene dal territorio, in modo da portare le istanze dei cittadini alla attenzione delle istituzioni”.

“La scelta — ha spiegato Fabrizio Bonelli — è maturata dopo un’attenta riflessione e non a cuor leggero, ulteriori incontri con i responsabili provinciali e regionali mi hanno fugato le ultime incertezze circa il collocamento istituzionale e i programmi.

Da Liberale di Destra quale sono, non potevo non apprezzare la posizione sulle libertà individuali, le quali debbono sempre essere garantite, così come la posizione critica sull’Europa dei burocrati. Infine anche, la sussidiarietà territoriale, è un tassello importante per far si che le problematiche dei territori possano trovare riscontri nei luoghi deputati.

Nell’occasione mi è stato chiesto, (nominandomi responsabile), di lavorare per Italexit a Buggiano e in Valdinievole cosa che farò con la mia consueta determinazione.

Ovviamente ringrazio in particolare Gabriele Gori, responsabile Provinciale, ma anche Loredano Ghirardini, responsabile Regionale, Carla Breschi e tutti gli amici del gruppo per la fiducia e stima che mi hanno dimostrato”.

Bonelli proviene da una lunga esperienza politica sviluppata sul territorio per oltre 20 anni, dal 1999 al 2019 consigliere comunale a Buggiano per due volte candidato sindaco a Buggiano ottenendo percentuali di preferenze molto consistenti, più volte candidato alle Provinciali e al Senato. Nel suo ultimo mandato amministrativo ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.

Alla presentazione sono intervenute oltre a varie testate giornalistiche, Gabriele Gori Coordinatore Politico Provinciale e responsabile Enti Locali Regionali Italexit, Daniele Agostini coordinatore organizzativo provinciale Italexit, Carla Breschi Responsabile Regionale commissione Sanità Italexit.

Gori ha concluso dicendo “Bonelli è un altra figura valida con una grande esperienza alle spalle che sposa il progetto Italexit” e annuncia che nel breve altre figure politicamente importanti arriveranno e che sarà da oggi la figura politica di riferimento Italexit per tutta la Valdinievole.