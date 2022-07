falsari. SINDACI SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

La cosa più interessante sarà vedere (e far vedere, prove alla mano), che Benesperi, primo cittadino sbagliato di Agliana, era epigastràlgico ancor prima di “sindacare”. E che ruminava da sé qual vitellino di latte già molto tempo prima di farsi dichiarare ammalato dal suo medico di base e dal suo psichiatra. Forse l’avvocata Augustin ci resterà un po’ male, ma che volete? Sono i rischi del dopo-tribunale

Eri tu che dicevi: «Guida i passi, sennò da solo inciampo in pietre e sassi…»

A Luca Pedrito Benesperi

Sindaco ruminante di Agliana

Silvia, rimembri ancora…

Quando dalle mie labbra ancor pendevi

né t’era preso il mal d’onnipotenza,

si vede: non potevi stare senza

i consigli sensati e li chiedevi.

Ma poi, con le cazzate che facevi

insieme all’Agnellón, in divergenza

hai preso tutto e non l’hai fatto senza

maligna volontà che in mente avevi.

Ti sei messo a gridar come bestiola

che t’abbiam stalkizzato e poi represso

fino a farti esondar di cacaiola.

L’hai fatto tu ripetere al processo

politico in città: con la pistola

c’hai colpito, ma resti un pollo lesso.

Accà nisciun’è fesso!

Sol la “giustizia” ti può dare manforte

e sol perché ci vuol mandare a morte.

Arriveràn le torte

di cacca per ciascuno degli attori.

Solo è question di tempo – e poi… dolori!

Govanni da Boscabbaccàno