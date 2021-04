family food fight 2021. I VANNUCCHI BATTUTI PER UN SOFFIO NELLA FINALISSIMA

Ai ristoratori quarratini sono arrivati anche i complimenti del sindaco Marco Mazzanti: “Hanno portato un pezzetto di Quarrata a livello nazionale”

QUARRATA, Battuti per un soffio in finale. In molti hanno seguito e tifato per i ristoratori della Lanterna Blu, la famiglia Vannucchi, arrivati fino alla fine dopo due estenuanti gare, vicinissime alla vittoria. Un percorso, quello di Clara, Claudia, Quintilio e Mauro tutto in salita. Fin dalla prima puntata la famiglia quarratina hanno saputo conquistare la scena. Si sono battuti mostrando carattere e professionalità. Sono stati uniti ed hanno dato prova di essere un gruppo affiatato. Sicuramente da Family Food Fight 2021 in questo periodo di chiusure forzate e di pandemia i Vannucchi hanno trovato tanta visibilità ricevendo anche tanto calore.

Numerosi i commenti sui social e i complimenti per l’esperienza fatta.

“Ci avete fatto appassionare al vostro percorso e ci siamo divertiti. Siamo stati sulle spine e abbiamo festeggiato ad ogni puntata! Con la vostra umiltà e la vostra passione avete superato tutte le prove e vinto tutte le sfide. Non avrete vinto i soldi ma avete vinto nella vita. Siete stati uniti, professionali e coraggiosi!” il commento di una amica.

Oggi sono arrivati anche i complimenti del sindaco Marco Mazzanti: “Con la loro competenza e la loro tenacia la famiglia Vannucchi è arrivata fino a disputare la finale, facendo conoscere non solo la loro cucina, ma anche la nostra Quarrata in tutto il Paese. Ieri hanno lottato fin da ultimo per cercare di conquistare il primo posto, ma purtroppo non ce l’hanno fatta. Come ho già detto poco fa al telefono a Claudia, voglio ringraziarli di cuore per aver portato un pezzetto di Quarrata a livello nazionale”.

“Grazie a tutti per il sostegno morale – ha scritto Quintilio Vannucchi – Noi abbiamo speso fino all’ultima goccia di energia..”

Il cooking show, un adattamento del format australiano già proposto in altri nove paesi al mondo, ha avuto una durata di sei puntate, sempre disponibili on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv.

Andrea Balli

