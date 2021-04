family food fight 2021. LA FAMIGLIA VANNUCCHI IN SFIDA NELLA PUNTATA FINALE

Appuntamento a stasera giovedì 15 aprile alle 21.15 su Sky Uno e Now con l’ultima gara a colpi di fornelli per aggiudicarsi il montepremi da 100mila euro e il titolo di Miglior famiglia di ristoratori in Italia

QUARRATA. Stasera alle 21,15 su Sky Uno (canale 108) e su Now puntata finale della nuova stagione di Family Food Fight 2021.

A contendersi il premio finale (100 mila euro) tra le famiglie rimaste in gara dopo l’eliminazione della scorsa settimana ci sono anche i quarratini Vannucchi.

Tutto è pronto per la sfida contro le famiglie di ristoratori Dall’Argine (Emilia Romagna) e Autelitano (Calabria). Nella odierna puntata ci saranno solo due prove, ma entrambe assai difficili

Nella prima prova – fanno sapere dalla produzione — le tre famiglie troveranno nelle rispettive postazioni quattro scatole numerate. All’interno ci sono gli ingredienti adatti per realizzare un piatto. Il caposquadra inizierà a cucinare da solo da subito, ma a lui si aggiungerà un membro della famiglia ogni dieci minuti.

Il tema del piatto sarà la quaglia, la quale dovrà essere valorizzata con il supporto e le competenze di tutti e quattro i membri delle famiglie. Le due famiglie che riusciranno a preparare il piatto migliore, quello assemblato al meglio, potranno sfidarsi nella finale vera e propria

Le due famiglie ancora in gara dovranno creare un menu completo di quattro portate (antipasto, primo, secondo e dolce).

Avranno un’ora e 45 minuti di tempo per realizzarlo e servirlo ai giudici Lidia e Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo.

Appuntamento quindi a stasera per tifare i ristoratori “nostrani”.

Comunque vada è già stato un successo per la famiglia Vannucchi essere arrivati alla fase finale del programma dopo avere lottato, puntata dopo puntata, contro le altre famiglie in gara.

In bocca al lupo!

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]