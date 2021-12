family food fight. LA FAMIGLIA VANNUCCHI RIACCENDE I FORNELLI

Da domani domenica 12 dicembre la seconda edizione in chiaro su TV8

QUARRATA. [a.b.] Domani in prima serata alle 21,15 su TV8 per la prima volta in chiaro sbarca la seconda edizione di Family Food Fight.

Sarà per tanti l’occasione di seguire da vicino l’avventura della famiglia quarratina Vannucchi, con i titolari del ristorante La Lanterna Blu.

I Vannucchi hanno fatto parte della seconda edizione del primo cooking show, andato in onda tra marzo e aprile scorsi su Sky.

Una gara, tutta in salita per Claudia Vannucchi, il padre Quintilio, la madre Clara e il cognato Mauro fino alla finale.

I ristoratori quarratini rappresentavano la Toscana tra i sette nuclei familiari (professionisti, gestori di ristoranti, agriturismi o trattorie sparse sul territorio nazionale) selezionati.

Sette in tutto le puntate (ogni domenica in prima serata) del programma, prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, con giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich.

Un programma che ha fatto conoscere oltre alla storia familiare dei Vannucchi anche le ricette che più contraddistinguono la nostra regione.

Per chi avesse perso il programma basta sintonizzarsi su La 8.

Per un approfondimento: https://www.linealibera.info/?s=famiglia+vannucchi