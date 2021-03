family food fight. SI RIACCENDONO I FORNELLI PER LA FAMIGLIA VANNUCCHI

I ristoratori quarratini sono riusciti a conquistare l’ultima cucina in palio e giovedì 18 marzo tornano in Tv per la seconda puntata del programma su Sky Uno. E intanto aprono una pagina facebook. “Partecipare a questa edizione è un’emozione incredibile”

QUARRATA. Giovedì 18 marzo tornano a riaccendersi su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) i fornelli di “Family Food Fight”, una nuova occasione per i ristoratori quarratini Vannucchi, vinta la naturale paura dell’esordio televisivo e il giudizio dei giudici, per far conoscere in tutta Italia la propria cucina “tradizionalista e futuristica”.

Nella prima puntata il quartetto quarratino ha dovuto soffrire non poco per ottenere nella ultima chance rimasta l’unica postazione fissa rimasta a disposizione, la cucina rossa. Hanno lottato non poco sfidando anche veri e propri momenti di panico nei duelli decisivi con le altre famiglie in gara.

Sono stati i primi a rompere il ghiaccio presentando come proprio cavallo di battaglia la pasta ripiena e le costolette di agnello con tre varianti di carciofi e si sono giocati alla fine della gara il posto in trasmissione realizzando come piatti della salvezza il fritto misto all’italiana e il filetto di branzino in crosta.

La famiglia Vannucchi intanto riguardo alla partecipazione al programma tv di Sky Uno ha aperto su facebook una apposita pagina (https://www.facebook.com/famiglia.vannucchi) dove sono condivise immagini, emozioni, video su questa esperienza e dove la famiglia stessa si presenta con i propri pregi e difetti fatti di emozioni e di ansie.

“Una famiglia colorata, emozionale… che nelle intemperie si unisce e tira fuori la forza”.

“Partecipare a questa edizione – si legge – è una emozione incredibile. Grazie a tutti i nostri sostenitori!”.

Anche giovedì le sei famiglie in gara saranno giudicate da Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Lidia Bastianich. Ricordiamo che la migliore cucina d’Italia vincerà l’ambito premio di centomila euro.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]