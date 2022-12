far.com. PROSEGUONO NEL 2023 LE INIZIATIVE DEL FARMACO SOSPESO E DELLO STOP AL TAMPON TAX

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea di fine anno della partecipata, durante la quale è stato verificato anche l’andamento del bilancio

PISTOIA. Il Farmaco Sospeso e lo sconto dell’Iva sugli assorbenti igienici sono le due iniziative che Far.com continuerà a sostenere per tutto il 2023, rafforzando e attualizzando la missione sociale delle Farmacie Comunali Pistoiesi.

È quanto stabilito nell’assemblea di fine anno della partecipata, che si è tenuta la scorsa settimana e alla quale hanno preso parte i comuni soci (Pistoia, Agliana, Quarrata e Larciano). Nell’occasione è stato verificato anche l’andamento del bilancio, che si conferma positivo e in leggera crescita rispetto allo scorso anno.

«Nonostante la riduzione del fatturato relativo al Covid legato a un periodo particolare che tutti noi speriamo ormai superato – sottolinea Sandra Palandri, amministratrice unica di Far.com –, i conti si mantengono equilibrati e in costante crescita. Questo ci permette oggi di ringraziare tutto il personale Far.com che ha dimostrato impegno e professionalità nell’erogare servizi in momenti difficili e rischiosi.

Ne è riprova la fedeltà della nostra clientela, che ci riconosce competenza e capacità nel trovare le soluzioni migliori ai problemi di salute che quotidianamente ci vengono rivolti. Ci auguriamo che anche i servizi di nuova istituzione possano ricevere la stessa accoglienza.»

L’iniziativa del Farmaco Sospeso, avviata a dicembre e destinata a rimanere stabilmente in tutte le farmacie comunali, è nata in collaborazione con Caritas di Pistoia e di Pescia e Farmadono. Si tratta di un progetto mutuato dall’esperienza positiva di altre province, che permette di aiutare le persone in difficoltà economiche a reperire gratuitamente i farmaci di cui hanno bisogno.

Semplice l’attivazione: chi lo desidera può lasciare in una cassettina dedicata, messa a disposizione all’interno delle farmacie comunali, un’offerta in denaro, da poche monete a cifre più consistenti. I fondi raccolti vengono, poi, utilizzati dal personale incaricato dalle associazioni di volontariato per acquistare i farmaci da banco necessari, individuati sulla in base delle richieste loro pervenute. Far.com partecipa attivamente donando parte dei medicinali richiesti, concordati direttamente con le Caritas e Farmadono. In questo modo, alla generosità delle persone si somma quella dei Comuni che, attraverso Far.com, vogliono dare il proprio contributo a chi, sul territorio, lotta ogni giorno contro una nuova forma di povertà, quella sanitaria, presente già da qualche tempo, ma acuita in quest’ultimo periodo.

«L’andamento di bilancio di Far.com si sta dimostrando solido, grazie anche alla gestione oculata dei conti in questi ultimi anni – commenta Margherita Semplici, assessore alle partecipate –. La performance economica dell’azienda ben si coniuga con la sua missione sociale. È importante, quindi, rimanere su questa direttrice, per continuare a reinvestire in strutture e servizi per la nostra comunità, a sostegno del territorio».

Lo sconto dell’Iva sugli assorbenti igienici femminili è in vigore in tutte le sette farmacie comunali dal giugno 2021, quando fu recepita e attuata una richiesta del Comune di Pistoia (allora, su questi articoli, l’Iva era al 22%, poi scesa al 10% con la finanziaria) e ha riscosso per tutto il 2021 e 2022 un buon gradimento da parte della clientela.

Perciò, anche se si prevede nella nuova finanziaria una ulteriore riduzione dell’Iva dal 10% al 5%, le farmacie comunali pistoiesi continueranno a scontare l’Iva anche per tutto il 2023, rinnovando l’adesione a una istanza (“Il ciclo non è un lusso”) che conferma l’attenzione di Far.com e dei Comuni soci a una necessità essenziale in un periodo di estrema difficoltà economica.

«Iniziative come quella intrapresa e portata avanti da Far.com sono il segno evidente che finalmente c’è maggiore consapevolezza sulla questione – ricorda Anna Maria Celesti, alle Politiche di tutela e promozione della salute del Comune di Pistoia –.

Come abbiamo più volte sottolineato, gli assorbenti femminili sono un bene di prima necessità e, come tali, devono essere detassati. In attesa di una riduzione ulteriore, o addirittura definitiva, della Tampon tax da parte del Governo, non soltanto come istituzione, ma anche come medico ginecologo, colgo positivamente la decisione di tutti quei soggetti che, come Far.com, si stanno muovendo nella giusta direzione, proseguendo con lo sconto compensativo.»

