farisei & [re]pubblicani. IN QUESTA ITALIA (E SPECIE A PISTOIA) L’IPOCRISIA ARRIVA A LIVELLI INTOLLERABILI

E nonostante tutto questo io dovrei credere che esiste un creatore buono, amoroso e giusto e che magari va anche scritto con la shwa della Murgia?

COME PUÒ ESSERCI GIUSTIZIA

DOVE NON FUNZIONA IL CUSTODE?

Qui trovate una notizia interessante riportata dal Corsera edizione Veneto: Matteo Politi, il chirurgo estetico con la terza media: lo cerca la polizia di mezzo mondo, di Laura Tedesco. Il veneziano si qualifica come «dottore dei vip»: ha 43 anni e da 15 inganna tutti. Denunciato e processato nel 2010, è diventato un caso nazionale in Romania. Lo attende il carcere, forse è a Hong Kong Vi si legge, fra l’altro, questo passaggio: Ha operato nei principali pronto soccorso di Verona In Italia, davanti al giudice del Tribunale scaligero, ai suoi esordi giudiziari il falso medico se l’era cavata con un patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, pena sospesa: nel 2010, a Verona, a metterlo nei guai fu una vigilessa rimasta «delusa» dai trattamenti estetici ricevuti nel centro benessere (poi chiuso) intestato al «dottor» Politi in via Pallone, a due passi da piazza Bra e Palazzo Barbieri, sede del municipio. Dalle indagini, all’epoca emerse che attraverso le sue false credenziali il sedicente camice bianco era arrivato a operare addirittura nei pronto soccorso dei due principali ospedali di Verona, sia quello di Borgo Trento che al Policlinico: incredibilmente però nessuno si era accorto della sua totale assenza di titoli. Prima che la vigilessa «insoddisfatta» del trattamento estetico lo denunciasse, al falso dottor Politi si erano rivolte centinaia di persone, ritenendolo un medico a tutti gli effetti e non segnalando alcuna anomalia sul suo operato. Delle sue «imprese» si era poi tornati a parlare in Romania, dove Politi si reinventò come «dr. Matthew Mode», chirurgo plastico britannico (così diceva lui).

Per un casino di questo genere, in questa Italietta di gente che va in Albania e scappa dal ristorante di Berat senza aver pagato il pranzo, quello che interessa di più è focalizzare l’attenzione sul «patteggiamento a un anno e mezzo per truffa, pena sospesa». E insisto su pena sospesa.

Ecco qui un italiota che, con la terza media (il diploma di due sindaci di Quarrata: Marco Mazzanti e Gabriele Romiti), ha truffato e se l’è cavata non a buon mercato, ma a ottimo, tanto da poter poi migrare in Romania a compicciare altri infiniti danni.

Ora io chiedo ai lettori di questa testata giornalistica a tutti gli effetti – benché odiata da un inaffidabile ordine dei giornalisti e dai discutibilissimi magistrati della procura di Pistoia – di fare un passo indietro a riascoltare cosa è successo l’anno scorso a Pistoia: secondo e terzo piano (giustizia penale).

Una cittadina italiana, incensurata, riceve – a firma della Gip Patrizia Martucci – un decreto penale con ammenda di € 150 per un reato tipo disturbo della quiete/schiamazzo.

La denunciano ai “militi maricchiolici” di Quarrata perché avrebbe svegliato gli ospiti di un agriturismo molto gradito a dio Comune di Quarrata onnipotente. Non viene denunciata da chi è il coinvolto in prima persona, no. Non si sa bene perché, ma la denuncia viene proposta dall’amministratrice dell’agriturismo. Dunque non da persona direttamente interessata; ma solo per sentito dire. Di fatto una estranea che mette le mani avanti: gli ospiti dell’agriturismo, svegliati dalla belva umana stile Fantozzi, essendo stranieri se ne sono partiti all’alba e non possono essere citati come testimoni del non-provato episodio.

Per tali motivi, la svegliatrice di stranieri in sonno sul Montalbano, rifiuta di pagare l’ammenda e chiede procedersi per opposizione in camera di consiglio. Così è fissata l’udienza dinanzi al Gip Alessandro Azzaroli.

Pensate solo a che cura scrupolosa, nell’amministrazione della giustizia, c’è a Pistoia. Scende, da Azzaroli, nientepopodimenoché il facente funzione Giuseppe Grieco. Si tratta, evidentemente, di una causa importante quanto potrebbe essere quella di una denuncia a Mattarella per attentato alla Costituzione. O no?

Azzaroli – more suo, che per l’avvocata Giunti che non sa il latino significa, “secondo il suo usuale comportamento” – arriva in aula con il provvedimento con cui respinge l’opposizione già confezionato e (mi pare di capire) dietro certe esternazioni di Grieco, appioppa 15 giorni di carcere alla “belva umana”.

Essa-colei, per non aver voluto pagare un’ammenda data ad mentulam canis, se finirà in carcere costerà, alla collettività italiana 200 € al giorno per 15 iorni, più o meno 3 mila €. Che chiappo, giudice Azzaroli! Tanto poi paga il popolo, no?

Il truffatore che fa il chirurgo plastico con la terza media come il Mazzanti e il Romitino, ha la pensa sospesa: la turbatrice delle notti degli stranieri in sonno – come dei massoni – sul Montalbano, se pur incensurata (lo dicono gli stessi CC in uno dei loro rapporti), non gode di questo privilegio…

L’appello – in non pochi casi i giudici sono molto peggiori degli imputati, perché, pur tenuti a svolgere i loro doveri «con disciplina ed onore», non leggono niente e confermano il primo grado, tanto poi i cazzi sono altrui e non loro; l’appello dei fiorentini neghittosi conferma la stessa ipotesi delle prime cure (psichiatriche). E per una minchiata di questo genere, ora si dovrà andare in Cassazione.

Gente, sono i giudici che intasano la giustizia. Non è la sovrabbondanza di delinquenti. Quindici giorni di carcere per – ammesso sia stato vero – disturbo della quiete e del riposo di alcuni turisti a nanna; e assoluzione per i violentatori della ragazza che non avevano la percezione del rifiuto della stuprata. O anche, quasi quasi, l’elogio della fichità del senegalese che ammazza la bancaria sessantenne, Iris Setti, a detta della magistrata senza controllo sociale del proprio ego evidentemente malato.

Quasi 200 clandestini di don Biancalani rompono il cazzo a un’intera città, ma non vedo nessuna raffica di ammende e multe in relazione ai problemi che creano; non vedo camere di consiglio e Azzaroli (e/o altri) con decreti precompilati ancor prima di avere ascoltato un difensore, come nel caso della suddetta belva umana; non vedo un Curreli che corre, vestito da scout, a rifare le brande e a pulire le discariche di Santa Maria Maggiore. No…

Vedo invece un sostituto f.f., come Giuseppe Grieco, che va in aula da Azzaroli per un’ammenda da 150 €. Eppure, questo longilineo elegante partenopeo, lascia morire una anziana signora di Monsummano più o meno massacrata da Asl e Rsa (vero architetto Natali?); ignora 5 querele di un figlio a cui sequestrano la madre, ma ne manda avanti una (l’ultima) firmata dall’Asl, che ha la precedenza e la corsia preferenziale perché rappresenta l’intangibile «autorità costituita» con diritto di vita e di morte su di noi; ignora bellamente decine e decine di infortuni sul lavoro degni di apertura di fascicolo penale Inail, perché avvenute sempre nel sacro tempio dell’Usl di Paolo Morello Morello e di Eugenio Giani, il tuffatore in Arno; fa finta di non sapere niente sulla morte della signora Carmela Cecere, nonostante che da mesi la figlia, Giusy De Rosa, cerchi di far rilevare i sospetti sul trattamento degli anziani nel grande ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia.

Perfino un cretino o un idiota sarebbero in grado di vedere e cogliere tutte queste anomalie, ma le famose autorità no: le loro finestre danno sui cieli azzurri dell’aere sereno e non sullo sterco volgare della terra appesantita da troppi servi della gleba.

Del resto in un mondo in cui per mantenere la pace si smerciano, si regalano e si distribuiscono armi anziché zappe e aratri per coltivare il grano anche fuori dall’Ucraina; in un mondo in cui baffino-D’Alema fa il trafficante di morte; o il non presidente Mattarella non si vergogna di stare su una carica che non è sua e di non dare dritte davvero tali a magistrati che non rispettano il popolo e i cittadini perché, per prima cosa, non rispettano se stessi; in un mondo in cui duemila anni di cristianità hanno prodotto solo ingiustizie e morti a non finire: insomma in un mondo come viene descritto nel libro del generale Vannacci, cosa c’è da spettarsi di meglio di un terzo conflitto mondiale perché quattro puzzoni si nono accordati (pur fetendo appunto di morti già ora che sono in vita) per fare quel che cazzo vogliono?

Edoardo Bianchini

La procura di Pistoia è convinta che quello che le hanno rifischiato i giornalisti – il presidente Carlo Bartoli e il suo successore – sulla stampa clandestina e il giornalismo di Linea Libera sia la pura verità. Ovviamente perché nessuno dei magistrati in servizio si è minimamente informato sui temi che dovevano essere studiati. Ma fra gli italioti funziona così…