FDI ABETONE CUTIGLIANO CHIEDE CHIAREZZA NON PRESE IN GIRO.

Asfaltatura o collaudo del ponte?

ABETONE CUTIGLIANO. Quello che è accaduto nella settimana passata ha dell’incredibile, degno di una vera commedia all’italiana, o meglio una pagliacciata degna della provincia di Pistoia.

Sono stati svolti nella scorsa settimana i lavori di asfaltatura nel tratto di strada SP 20 Pian di Novello, cosa ben accetta e soprattutto indispensabile per tutta la La Valle del Sestaione.

Ma non è questa la cosa per cui siamo indignati ed anche imbarazzati, lo siamo per chi amministra da anni sulle loro comode poltrone immobili al divenire degli eventi.

Eravamo già a conoscenza della loro inadeguatezza ma in questi giorni ne abbiamo avuto la conferma, queste persone non sono in grado di poter amministrare un ente importante come la provincia di Pistoia.

Tre mesi fa sono apparsi lungo la SP 20 cartelli divieto di transito a mezzi superiori a 3,5 t.

Secondo prove fatte il ponte denominato “rio piastroso” all’ingresso di Pian di Novello non può reggere tale carico e per questo è giusto e doveroso intervenire.

Limitazione di peso che però non è coerente con ciò che è successo settimana scorsa: mentre impedisce il transito sul ponte in questione ai mezzi di proprietà degli abitanti della Valle del Sestaione e non solo, al contrario consente ai camion (con peso di 30/40 tonnellate) che hanno effettuato i lavori in questi giorni di passarci continuamente.

I montanari non sono certo nati per essere presi in giro da persone come quelle che pensano a tali genialate!

Chiediamo come mai il ponte è pericolante per noi poveri montanari, ma per i ben pensanti amministratori e capi ufficio no!

A questo punto ci aspettiamo che il ponte venga riaperto al traffico per tutti i mezzi o quantomeno vengano iniziati i lavori nel minor tempo possibile per poter essere messo in sicurezza.”

[Fdi Abetone Cutigliano]