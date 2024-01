FEDERCACCIA PISTOIA, AL VOTO VENERDÌ 2 E SABATO 3 FEBBRAIO

Si tratta di un momento atteso e rilevante per la vita democratica, perché è con la chiamata al voto che si disegna il futuro della prestigiosa associazione

PISTOIA. Fine settimana importante per Federcaccia Toscana Unione Cacciatori Toscani, sezione comunale di Pistoia: venerdì 2 febbraio 2024, dalle ore 15 alle 18, e sabato 3 febbraio 2024, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17, saranno costituiti i seggi per le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo di Federcaccia Pistoia nella sede posta in via Corrado Zanzotto al numero civico 117, nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia.

Si tratta di un momento atteso e rilevante per la vita democratica, perché è con la chiamata al voto che si disegna il futuro della prestigiosa associazione. Proprio per questo, i responsabili di Federcaccia Pistoia chiamano a raccolta i numerosi cacciatori pistoiesi ricordando loro come sia “fondamentale prendere parte alle elezioni”.

D’obbligo rammentare che per essere ammessi al voto, i soci della sezione comunale pistoiese dovranno esibire la tessera sociale valida ed essere muniti di un documento di identità. Il voto è personale e segreto, pertanto è esclusa qualsiasi forma di votazione per delega. Il voto si può esprimere tracciando un segno sulla casella segnata in testa alla lista. Dalla lista si possono cancellare i nominativi non graditi, ma non è consentita la loro sostituzione.

È possibile prendere visione dei nominativi che compongono le liste recandosi nella sede di Federcaccia Pistoia, in via Corrado Zanzotto 117, a Pistoia.

Per ulteriori informazioni, è altresì possibile contattare negli orari d’ufficio (la sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e il martedì e il venerdì anche di pomeriggio dalle 15 alle 18; il sabato dalle 8 alle 13) il personale di Federcaccia Pistoia ai numeri telefonici 0573/20773 o 370 1379082 o ancora scrivendo all’indirizzo di posta elettronica fdcscpt@gmail.com (Pec: fidcscpt@pec.it).

Federcaccia Pistoia augura buon voto a tutti i cacciatori pistoiesi.

[federcaccia pistoia]