FEDERCACCIA PISTOIA CAMBIA SEDE: DA CORSO GRAMSCI A VIA ZANZOTTO

Martedì 20 dicembre alle 17 la cerimonia d’inaugurazione

PISTOIA. I cacciatori pistoiesi cambiano casa. Dopo oltre cinquant’anni, infatti, la storica “Casa dei Cacciatori”, così com’è sempre stata conosciuta, cambia sede.

Dallo scorso 9 dicembre Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, ha trasferito i propri uffici dai locali di Corso Gramsci a quelli Via Zanzotto al numero civico 117, nella zona industriale di Sant’Agostino a Pistoia, mantenendo però lo stesso recapito telefonico (0573/20773), i medesimi indirizzi di posta elettronica (fidc.pistoia@fidc.it – fidcscpt@gmail.com) e gli stessi orari di apertura.

Si è scelto di abbandonare il centro cittadino, in primis per la difficoltà, sempre crescente, di parcheggiare da parte degli iscritti.

Un problema risolto, visto che la nuova struttura dispone di un parcheggio privato con diversi posti macchina. Inoltre, grazie agli ampi spazi esterni disponibili, potrà ospitare un buon numero di soci.

Una questione di poco tempo e poi, come accade sempre in questi casi, alla nostalgia del vecchio luogo, al quale tutti erano sinceramente affezionati, subentrerà la gioia per l’efficienza, data delle comodità e le innovazioni, del nuovo posto.

Una sede che invitiamo tutti i cittadini, siano tesserati o meno, a visitare proprio per rendersi conto del notevole miglioramento conseguito.

Martedì prossimo 20 dicembre, a partire dalle ore 17, si terrà la cerimonia d’inaugurazione dei nuovi locali, a cui tutta la cittadinanza è invitata.

Nel frattempo, porgiamo cordiali saluti e gli auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia