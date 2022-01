federcaccia. UN INIZIO D’ANNO ALL’INSEGNA DELLA FORTUNA PER TRE PISTOIESI

Tre pistoiesi fanno festa con la Lotteria di Federcaccia Toscana

PISTOIA. Come ogni anno di questi tempi, Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, ha dato vita all’attesa lotteria legata al tesseramento dei soci. L’estrazione, svoltasi alla presenza di un notaio, si è tenuta nella sede principale, posta in Corso Antonio Gramsci al numero civico 77, a Pistoia.

La Dea Bendata ha baciato Marco Daly, che si è aggiudicato il primo premio (un buono acquisto dal valore di 350 euro da spendere all’Armeria Innocenti di Montemurlo), Mario Ghelli, che ha vinto il secondo premio, ovvero un buono acquisto del valore di 200 euro da utilizzare all’Armeria Rossetti di Quarrata, e Stefano Tosi, cui è andato il terzo premio, un buono acquisto del valore di 150 euro, anch’esso da usufruire all’Armeria Rossetti.

Grande la gioia dei tre cittadini favoriti dalla sorte, notevole pure la soddisfazione di Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, per la partecipazione avuta e il gradimento riscontrato.

Ricordiamo che per entrare in contatto con Federcaccia Toscana, sezione comunale di Pistoia, è possibile recarsi alla sede, situata appunto in Corso Gramsci 77 a Pistoia, con tutte le misure previste dall’emergenza sanitaria in atto, negli orari al pubblico dal lunedì al sabato (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 e il martedì e il venerdì dalle 15 alle 18), o contattare il numero 0573/20773 oppure scrivere un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica fidc.pistoia@fidc.it.

[federcaccia pistoia]