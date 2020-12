federciclismo. IL QUARRATINO ALESSANDRO BECHERUCCI NEO PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE

Subentra a Luciano Talini. L’incarico avrà una durata quadriennale

PISTOIA — QUARRATA. [a.b.] “Grazie a tutte le società pistoiesi che hanno dato fiducia al mio programma, sia come Presidente del Comitato Provinciale che come delegato all’assemblea nazionale. Certo di una proficua collaborazione, lavorerò in modo da non deludere le aspettative”.

Con queste parole il quarratino Alessandro Becherucci, 66 anni, geometra in pensione da qualche mese, dirigente di ciclismo ha commentato l’avvenuta nomina a presidente del Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo.

L’incarico avrà una durata quadriennale. Becherucci arriva alla guida del comitato provinciale dopo essere stato consigliere del Comitato Regionale Toscana e presidente dell’Ocip (organizzazioni ciclistiche pistoiesi).

L’elezione ad unanimità è avvenuta al termine della riunione delle società pistoiesi svoltasi a Montecatini Terme. In tale occasione c’è stato anche il commosso saluto a Luciano Talini che ha guidato per 22 anni il comitato pistoiese ottenendo prestigiosi successi tra cui la realizzazione del ciclodromo Alfredo Martini ad Albinatico nel comune di Ponte Buggianese.

Talini è stato nominato presidente onorario della Federciclismo di Pistoia. Con Alessandro Becherucci sono stati nominati anche i componenti del consiglio direttivo che vedrà Andrea Diolaiuti, Luigi Fontanella, Ubaldo Pagni e Franco Miniati.

Il comitato provinciale della Federciclismo di Pistoia sarà invece rappresentato al Congresso nazionale in programma il prossimo 14 febbraio da Alessandro Becherucci e Mauro Renzoni.