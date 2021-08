ferie. BUON FERRAGOSTO E… AVANTI, C’È POSTO!

Galeria di sonettesse a commento delle vicende politico amministrative de la Piana Pistoiese e de’ suo’ òmini di punta, non di rado spezzata… Con notizia finale in prosa sulla segretaria generale di Agrùmia marinizzata in Versilia

SE SI STESSE A SENTÌ’ TUTTI I DISCORSI

S’AMMAZZERÈBBAN TUTTI A CALCI E MORSI!

SIMONA A CASLVALLE CONSACRATA?

ALLORA SÌ CHE SIAMO ALLA FRITTATA!

INTORNO alla Simona or si raccàglia,

come il cacio caprìn, per l’elezioni,

la squadra di governo in calzamaglia:

duchi, conti, marchesi e pur baroni.

A chi arriva per primo, la medaglia.

Al Mochi di sicùr, re dei gattoni.

Sarà il primo assessore e pur di vaglia,

e gli altri terrà a frèn con gli ugnelloni.

Leardo con Graziano Rafanelli

e il transfuga, Maurizio de’ Bruschetti,

staranno pettoruti, dritti e belli

agli ordini di Renzo de’ Mochetti,

padron del baccellaio e de’ cancelli

di Villa Montaletto, fieri e snelli.

Fra i Signor degli Anelli

sembra che stìan per metter la Luigia

dell’Anpi, che ha già pronta la valigia.

Avanti e pigia-pigia!

Se la Simona ’un va per la Regione,

ben guiderà la Rocca di… Castrone!

PEDRITO BENESPERI IN QUEL DI AGRÙMIA?

SEMBRAVA BIRRA, MA ERA SOLO STÙMIA!

QUAL campion della fuffa, era partito

con l’idea di cambiare il mondo morto

d’Agrùmia e di don Tofani, il Pedrito.

Lui lo credeva: poi s’è dato torto.

S’è detto: «Non vo’ aver poco appetito.

Meglio stare coi frati e zappar l’orto.

Finché qui sto, son sindaco e servito;

vo’ banchettar coi frutti e non-estorto!».

«Sostenuto dal Ciottoli d’Ombrone,

detto pur Panettone o inver Trapélo,

perché mai dovrei rompermi il coglione?

Io c’ho l’Aveta, mia Madonna in cielo.

Nuotar controcorrente troppa impone

fatica di coerenza; troppo zelo…».

Adesso ve lo svelo:

scelse la strada, ahimè, fin troppo lèsta

per il fisico suo, gracil di testa.

Ganzo di cartapésta,

prima sfruttò gli amici e vinse Agliana:

e poi si mise a far la pantegana!

CON L’OCCHIO TUO DA DIO, MARCO, NON VEDI

CHE IN QUEL CHE DICI PROPRIO NON CI CREDI?

DA UN ANNO ti ripeto: «Devi aprire

tutte le strade chiuse di Quarrata».

Ma tu, duro di menta, ’un vòi capire;

fai finta d’esser sordo e… una spallata.

Eppur la legge è chiara da morire,

anche se la procura s’è impegnata,

in illeciti modi, a garantire

te, Okkióne Primo, in questa tua cazzata.

Pure con l’occhio tuo da Polifemo

mantieni il punto come un comunista,

ma non ci vuol né Romolo né Remo

per capir dove finirà la pista.

Chi nega l’evidenza sa di scemo,

ragiona co’ una mente da alcolista.

Lo dico da cronista:

smetti di ragionare come un mulo,

legalitario sii, non paraculo!

E agisci da cuculo:

dal tuo bel nido-giunta il buon Simone

buttalo fuòr, per via del capannone…!

TROPPA STIMA DI TE C’HAI, FERDINANDO:

CADRAI PER TERRA, SOLO IN CIEL GUARDANDO!

DAL BUON merluzzo nascono, alla pari,

il baccalà e il legnoso stoccafisso,

pesci che fanno bene e non son rari:

son dappertutto come il crocifisso.

Anche al Montale ce ne sono vari:

abitan fuor dell’acqua o nell’abisso.

Merce preziosa, costi miliardari.

Uno di questi è un sindaco prolisso.

Crede d’esser di più di Mattarella.

Si definisce «sacra istituzione»

offesa dalla penna pazzarella

di questo bianco e ruvido caprone.

Ma ha il vizio di narrar sol mozzarella

di bufala ai giornàl cui fa lezione.

Lui la Costituzione

la mastica perfino alla procura

pronta a seguir la sua pignatta dura.

E sai te che paura!

È così tosta e sì davvero grande,

che per Ferdy… ci treman le mutande!

L’AVVOCATA MARINI GLORIA AVRÀ

QUALE “MARIANNA” DI LEGALITÀ?

JE SON la Marianne de l’Okkióne

je fé l’avvocatesse, ma ’n se sa

se so’ all’altezza de la situazione,

se son davvero la… Legalità.

Come tutti i politici in azione,

per lo più tengo i piè uno qua e uno là:

o su du’ staffe (c’è più protezione),

tanto il popolo bue cosa ne sa?

Ho fatto l’assessora all’edilizia

e ho dato poi la stecca al buon Simone.

Sono cresciuta a Messe e liquirizia,

ma son vittima d’una situazione:

pronta a tenere il mestolo-delizia,

di far legalità non ho intenzione.

Questa mia posizione

mi permette di stare in evidenza

senza far nulla e della legge senza.

È questa la potenza

degli amministratori del Mazzanti,

trascelti sordomuti tutti quanti!

ATTENTO A TE, SIMONE NICCOLAI

NON DEVE UN ASSESSOR CREARE GUAI!

SE A DIFESA ti poni dell’ambiente

e segui l’orme del tu’ zio assessore,

ti devi comportar correttamente:

non devi fare come il confessore

che confessa chiedendo al penitente:

«Ti sei toccato il pippo? E per quant’ore?

Cinque rosari al giorno, deficiente!».

Poi il prete si smanetta con furore.



Chi agli altri nega un’umile tettoia,

non può moralizzar le prositute

e fare i capannón per sé, io boja!

O fa come il dottor che la salute

c’impone col vaccin, Maremma troja,

ma per sé nun si buca sulla cute!

Queste son cose astute

che rompono i coglioni ai cittadini,

mentre chi può, ti fa questi giochini!

Attento ai giacobini.

Se truffi, Simon mio, finirà male.

Ti troverai pannocchie nel c-anale!

E ORA ARRIVA LA COMETA:

FATE LARGO, C’È L’AVETA!

normalizzati in versilia. TROPPO SOLE? L’AVETA CONTROLLA L’AMMINISTRAZIONE DALLA SPIAGGIA

TROPPO SOLE. È questa la prima considerazione che possiamo fare sullo smart working del segretario generale del Comune di Agliana, molto impegnato in Versilia.

Ci dicono che la dottoressa Aveta è in ottima forma. È al mare e lavora in beach working: è per lei che si dovrà coniare un neologismo che comunicheremo subito al Ministero e all’Anticorruzione.

In questi giorni siamo stati in Comune e abbiamo notato una vera e propria situazione di demansionamento e disorganizzazione diffusa: chi doveva rientrare al protocollo è in malattia (causa Covid) e altri dipendenti devono improvvisarsi e coprire l’ufficio; la portineria è abbandonata a se stessa e l’ufficio del segretario è vuoto: il lavoro viene assicurato (?) dalle spiagge versiliesi.

Noi non capiamo: ce lo spiegheranno, lo smart working dell’Aveta, o dalla prefettura o dalla procura della repubblica di Pistoia, tanto vigili e attente alle situazioni locali?

Gli uffici sono vuoti. I cittadini si lamentano. Un miraggio trovare qualcuno nel palazzo di Agrùmia. Anche al terzo piano i pochi presenti sembrano piuttosto sfavati (si potrà dire o sarà ignominioso sessismo?) con la Paola che tutto muove e niente pare concludere.

Insomma tanto fumo e niente arrosto. Ma va tutto bene così? È normale – lo chiediamo all’assessore Ciottoli (Grand Uff. Agnellon/Panetton/Trapélo) che il dirigente numero uno si conceda tale privilegio di ferie a oltranza?

Non è questa roba più adatta a una Kabul presto occupata dai talebani? E ora, invece di protestare contro la molto abbronzata Paola (riferendone alla Bonciolini per le valutazioni di Oiv), che ci farete, amministratori dell’Agliana del rinnovamento? Una nuova raffica di querele da chilling effect?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

Ma il paladino della trasparenza e correttezza, il sor Bartolo, difensore dei diritti dei cittadini, farà un’interrogazione in merito o no, sul perché la Paola lavora in smart working da Viareggio?

Non ne ha già fatte abbastanza di ferie costei?