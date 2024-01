FERMATO CON STUPEFACENTE DESTINATO ALLO SPACCIO, DENUNCIATO DALLA VOLANTE

L’uomo, un pakistano di 34 anni è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

PRATO. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Prato ha denunciato un uomo responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Nel dettaglio, attorno alle ore 19,00, un equipaggio della Squadra Volante, nell’ambito di servizi di controllo del territorio rivolti in particolare al contrasto di episodi di spaccio, ha notato in via Oberdan, un uomo che serbava un contegno sospetto.

Questi, alla vista degli agenti si disfaceva di qualcosa gettandolo a terra per poi cercare di eludere il controllo di Polizia.

L’uomo, in seguito risultato di nazionalità pakistana, trentaquatrenne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di sette dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre due grammi nonché di duecentoquaranta euro, verosimilmente provento di spaccio.

L’uomo, pertanto veniva deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.

[questura di prato]