FERMATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE ESIBISCE PATENTE DI GUIDA FALSA

L’uomo è stato denunciato e sanzionato, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo

PISTOIA. Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Municipale di Pistoia ha intimato l’alt ed effettuato un controllo su una Mercedes classe A, con targa straniera, che transitava lungo via Toscana. Il conducente, un uomo di 38 anni, ha fornito agli agenti una patente di guida apparentemente valida.

Dopo un controllo con la strumentazione a ultravioletti in dotazione alla pattuglia, sono emersi dubbi sulla autenticità del documento. Da una verifica più approfondita è emerso, infatti, che la patente era falsa.

L’uomo è stato pertanto denunciato a piede libero per uso di atto falso; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione amministrativa prevista per la guida senza patente, pari a 5.100 euro, e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi.

[comune di pistoia]