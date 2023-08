FERMATO E SANZIONATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE PER TRASPORTO IRREGOLARE DI RIFIUTI

Elevato un verbale di 3.200 euro

PISTOIA. Nei giorni scorsi, durante un controllo stradale, il nucleo della Polizia Ambientale della Municipale di Pistoia ha fermato un cittadino di nazionalità non comunitaria mentre trasportava rifiuti non pericolosi con un veicolo intestato a una ditta locale regolarmente autorizzata per tale attività.

Gli agenti hanno accertato però che il mezzo circolava senza avere a bordo i documenti obbligatori previsti dalla legge, motivo per cui è stato immediatamente elevato un verbale di 3.200 euro.

Da successive verifiche è emerso, inoltre, che il conducente non era stato assunto regolarmente dalla ditta e il fatto è stato segnalato all’ispettorato del lavoro.

