ferragosto bagnato. PIOGGIA, VENTO E FULMINI SULLA PIANA E NEI COMUNI MEDICEI

Si sono verificati in serata alcuni allagamenti. A lavoro i volontari della Protezione civile per il monitoraggio del territorio

PISTOIA — PRATO. Poco dopo le 21 anche la piana pistoiese e i comuni medicei sono stati interessati da un nubifragio violento accompagnato da vento e da numerosi fulmini. Attivati nei comuni i volontari della Protezione civile per il monitoraggio dei rispettivi territori con la raccolta delle segnalazioni e delle prime criticità. Nel comune di Carmignano ma anche nei comuni pistoiesi limitrofi si sono verificati alcuni allagamenti in via di risoluzione con acqua in strada e alcune frane.

Sulla strada provinciale in via Garibaldi nel comune di Montale, di fronte alla Mithos, nella carreggiata in direzione sud si è formato un rigonfiamento della sede stradale.

Per questo il sindaco Ferdinando Betti ha allertato gli operai della Provincia di Pistoia per la messa in sicurezza della viabilità nel tratto interessato.

Il comune di Quarrata ha messo a disposizione un numero per le emergenze: 0573774045 attivo 24 ore su 24 e squadre della protezione civile stanno monitorando la situazione e il livello dei corsi d’acqua.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]