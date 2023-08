“FERRUCCI: L’ULTIMA BATTAGLIA”, A GAVINANA LA PRESENTAZIONE DEL GAME

Questo pomeriggio alle 16,45 in piazza Francesco Ferrucci alla presenza degli sviluppatori del progetto

SAN MARCELLO PITEGLIO. [a.b.] A Gavinana sarà presentato questo pomeriggio alle 16,45 in piazza Francesco Ferrucci il progetto di digitalizzazione della storia di Francesco Ferrucci un percorso finanziato e sostenuto dal GAL Montagna Appennino e dalla Fondazione Caript.

Si tratta in particolare di una caccia al tesoro tra le vie percorse da Francesco Ferrucci, alla ricerca delle tracce lasciate nella storia dal grande condottiero.

L’applicazione mobile “Ferrucci: l’ultima battaglia” presenterà due modalità di gioco: una ambientata a Gavinana (“Alla ricerca dei frammenti di cronaca dell’ultima battaglia di Francesco Ferrucci”), l’altra in varie frazioni del Comune di San Marcello Piteglio (“Raccogli i pezzi dell’Armatura di Francesco Ferrucci”).

Nella prima modalità di gioco, si ripercorrono le tappe della battaglia per le strade di Gavinana (percorso a piedi di modesta lunghezza) insieme a due simpatici personaggi, Anita e Giovanni, che ricostruiranno la vicenda storica durante una affascinante caccia al tesoro che li condurrà a trovare preziosi documenti storici che letteralmente prenderanno vita e si animeranno sullo schermo degli smartphone.

Nella seconda modalità di gioco andremo alla ricerca dei pezzi dell’armatura di Ferrucci, visitando alcuni punti di interesse del territorio comunale, in ognuno dei quali le guide virtuali racconteranno le informazioni basilari sui luoghi.

“Ferrucci: l’ultima battaglia” è disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android. È progettata per utilizzare la tecnologia della realtà aumentata, che sovrappone elementi virtuali al mondo reale attraverso la fotocamera del telefono o del tablet. In questo modo, i giocatori possono vivere un’esperienza coinvolgente e interattiva, esplorando le strade e i luoghi associati a Francesco Ferrucci e raccogliendo informazioni storiche lungo il percorso.

Saranno presenti gli sviluppatori del progetto, il collettivo TuoMuseo che presenteranno l’ultima narrazione interattiva, nell’incrocio tra graphic novel/videogioco/audio-racconto.

Il game – Museo Ferrucciano