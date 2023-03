festa del babbo. AL CENTRO SOCIALE IL VILLAGGIO UN LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI

L’appuntamento è per sabato 18 marzo ore 16 in via Toti con il laboratorio “Per il mio papà”, durante il quale i bambini potranno preparare un pensiero speciale per la festa del babbo

MONTEMURLO. Domenica 19 marzo ricorre la festa del babbo ed a Oste al centro sociale “Il villaggio del sorriso” ( via Toti, 23) tutti i bambini potranno preparare un dono fantasioso da regalare ai propri padri.

Si svolgerà sabato 18 marzo alle ore 16 il laboratorio creativo “Per il mio papà”, durante il quale si potrà dipingere una piccola opera d’arte come veri artisti.

L’iniziativa è promossa dal Comune con l’associazione Il villaggio. Per partecipare al laboratorio occorre la prenotazione al numero 3381748079 e una buona dose di fantasia. L’iniziativa è gratuita.

[masi —comune di montemurlo]