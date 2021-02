festa del gatto. LA BIBLIOTECA SAN GIORGIO ORGANIZZA IL CONCORSO “GATTI LETTORI”

Le fotografie dovranno essere pubblicate sulla pagina Facebook della biblioteca entro le ore 12 del 17 febbraio. Il vincitore sarà premiato con un pacchetto di libri a sorpresa. Intanto, nell’atrio della biblioteca vengono distribuite le cartoline di San Valentino

PISTOIA. In occasione della Festa nazionale del gatto, che si festeggia mercoledì 17 febbraio, la biblioteca San Giorgio organizza sulla propria pagina Facebook un contest intitolato Gatti lettori.

Il regolamento è semplice: si tratta di fotografare il proprio gatto, da solo o in compagnia, insieme a uno o più libri, oppure scegliere la foto di uno scrittore famoso in compagnia del suo gatto e postare lo scatto sulla pagina Facebook della San Giorgio. Chi avrà pubblicato le tre fotografie che avranno ricevuto più “Mi piace”fino alle ore 12 del 17 febbraio, sarà premiato con un pacchetto a sorpresa di libri da ritirare in biblioteca.

Nell’occasione la biblioteca ha realizzato la rassegna bibliografica Il gatto lettore. Sono tanti, infatti, i libri e i romanzi che vedono protagonisti i gatti. I bibliotecari ne hanno selezionati alcuni, e la rassegna è disponibile alla pagina https://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/il-gatto-lettore

Le cartoline di San Valentino

In questi giorni, ai banchi prestito dell’atrio e della galleria della biblioteca vengono distribuite le cartoline preparate dalla San Giorgio in vista di San Valentino. Ogni cartolina contiene la recensione di un libro d’amore: una per ogni giorno della settimana per ricordare ai cittadini che la biblioteca è sempre al loro fianco.

