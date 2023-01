FESTA DELLA BEFANA: DOPO DUE ANNI TORNA LA DISCESA DELLA VECCHIETTA DAL CAMPANILE DI PIAZZA DEL DUOMO

Appuntamento il 6 gennaio a partire dalle 16.30. Sul palco della piazza medievale si esibirà la Ray Bepi Big Band formata da 15 musicisti, in attesa dello spettacolo

PISTOIA. Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia la Festa della Befana in piazza del Duomo, giunta alla 29° edizione. Sarà una giornata ancora più speciale del solito per tutti, bambini, genitori e nonni, perché attesa da tanto tempo e che chiuderà le festività natalizie regalando sorrisi ed emozioni.

Una manifestazione ancora viva e piena di magica allegria per chi è bambino e per chi lo vuole restare, in nome di una tradizione che, come la Befana, è vecchia ma non invecchia mai.

Il programma inizierà il 6 gennaio a partire dalle ore 16.30 in piazza del Duomo con l’esibizione di Ray Bepi Big Band, una quindicina di musicisti che fanno parte delle forze dell’ordine dell’area fiorentina e che, per passione, hanno fondato questo gruppo musicale formato in particolare da strumenti a fiato e percussioni.

Prima della discesa della Befana dal campanile della cattedrale di San Zeno, è previsto il saluto delle autorità cittadine tra le quali il sindaco Alessandro Tomasi e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabio Tossut.

Dopodiché inizierà lo spettacolo: la Befana partirà dalla Torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui, da un’altezza di circa 30 metri, scenderà aiutata, come di consueto, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’Associazione nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia.

«A distanza di tanti anni continua a essere un’attrazione irresistibile per pistoiesi e turisti – sottolinea l’assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella —, un evento che quest’anno è ancora più atteso e speciale, visto che negli anni 2021 e 2022 non è stato possibile organizzarlo a causa della pandemia.

La Festa della Befana, che chiuderà le festività natalizie, fa parte della nostra tradizione, un appuntamento gioioso e ricco di una bella atmosfera che incanta bambini e adulti».

Percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita da piazza del Duomo. Saranno in vigore alcuni accorgimenti e informazioni su percorsi consigliati, punti di accesso e vie di uscita dalla piazza per garantire una maggiore sicurezza e un sereno e più ordinato svolgimento della manifestazione.

L’ingresso in piazza del Duomo sarà consentito esclusivamente da Ripa della Comunità e da via Roma, così da permettere un’uscita agevolata in caso di necessità. A partire dalle ore 15 sarà possibile entrare in piazza gratuitamente, fino al limite previsto dalle disposizioni sulla sicurezza.

L’ingresso consigliato per persone disabili e carrozzine è da Ripa del Sale dove sono presenti volontari per aiutare a raggiungere l’area a loro riservata davanti alle logge del Palazzo comunale.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti in centro storico numerosi volontari di Croce Rossa Italiana, Croce Verde, Misericordia, Associazione nazionale Polizia di Stato, Associazione nazionale Carabinieri e Vab per la gestione dei flussi, dare indicazioni sulle vie di accesso in piazza Duomo e i percorsi di uscita.

L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco di Pistoia con la compartecipazione del Comune di Pistoia e la collaborazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La discesa della Befana sarà trasmessa in diretta su Tvl.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare a PistoiaInforma al numero 800 012146.

[puggelli — comune di pistoia]