FESTA DELLA FAMIGLIA E DELLA VICINANZA SOLIDALE NEL PARCO DELLA RANA

Domani domenica 8 ottobre a partire dalle ore 15 in programma letture animate, laboratori e tante sorprese per bambini e genitori

PISTOIA. Si terrà domenica 8 ottobre nel Parco della Rana la Festa della famiglia e della vicinanza solidale, organizzata dal Centro per le Famiglie di Pistoia. A partire dalle ore 15, il parco si animerà con attività quali letture animate, laboratori e tante sorprese per bambini e genitori.

«La famiglia è la base delle nostre comunità, è fondata sull’amore, il rispetto e la responsabilità – sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti —: tutte caratteristiche assolutamente imprescindibili sulle quali costruire i rapporti. La famiglia è di fatto il luogo affettivo in cui impariamo a diventare persone e cittadini.

Per questo abbiamo scelto di dedicarle un’intera giornata di festeggiamenti per ricordare quanto siano importanti i legami che si creano al suo interno, e non solo. Festeggiare i legami familiari significa anche celebrare l’impercettibile rete di amore che ci lega a coloro che ci aiutano in periodi di fatica e difficoltà, consapevoli che la vicinanza genera familiarità e la familiarità genera legami».

La vicinanza solidale è una forma di solidarietà tra famiglie: tutti infatti possono offrire un aiuto concreto e un affiancamento ad un bambino o ad una famiglia in alcuni momenti della vita quotidiana. Sarà previsto uno spazio dedicato a questo tema durante l’evento.

L’iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Centro per le Famiglie, in piazza del Duomo 12, tramite mail o telefono, reperibili sul sito www.centrofamigliepistoia.it, oppure è possibile visitare la pagina Facebook del Centro per le Famiglie di Pistoia.

