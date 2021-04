festa della liberazione. DOMENICA IL 76° ANNIVERSARIO

Sarà deposta la corona d’alloro al monumento ai caduti senza la presenza di picchetti militari

PISTOIA. Domenica 25 aprile ricorre il 76° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia si svolgerà nelle modalità consentite dall’emergenza sanitaria e nel rispetto delle normative in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19. In particolare, su indicazione della Prefettura in base a una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per evitare assembramenti la cerimonia dovrà limitarsi alla deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti con l’eventuale impiego di un trombettista e senza la presenza di picchetti militari.

Alle 11 deporranno una corona di alloro al monumento ai caduti in piazza della Resistenza la sottosegretaria di stato per i rapporti con il Parlamento Caterina Bini e il sindaco Alessandro Tomasi, come rappresentante della città.

All’iniziativa parteciperanno una ristretta delegazione delle autorità locali e i rappresentanti dell’Anpi.

[comune di pistoia]