FESTA DELLA MAMMA: IDEE REGALO PER LEI

LA FESTA della mamma è la giornata perfetta per ricordare quanto sia importante questa donna nella vita di tutti e festeggiarla al meglio. Ogni mamma merita di sentirsi amata ed apprezzata, vediamo allora insieme qui di seguito alcune idee regalo per sorprenderla in questa giornata importante.

Regali da acquistare sul web

Se vuoi optare per un acquisto online esiste una gran varietà di regali sul web dove ti puoi sbizzarrire. Se vuoi far sentire importante la tua mamma in questa giornata speciale potresti pensare di regalarle degli accessori, una borsa o un capo di abbigliamento, ad esempio, cercando i prodotti di alcuni brand come Michael Kors su YOOX, grande piattaforma di moda online.

Se la tua mamma ama passare il suo tempo in cucina ci sono sono dei piccoli elettrodomestici che possono aiutarla, come uno spremi agrumi elettrico, per preparare tutti i giorni una buona spremuta senza fatica. E perché no, una impastatrice planetaria, per fare la pasta in casa o le ottime torte che prepara sempre, facilitandole il lavoro.

Se invece la mamma è una vera sportiva, i bastoni da trekking per le camminate e le escursioni sui sentieri potrebbero fare per lei. O ancora, lo sportwatch è sicuramente un regalo utile per chi fa qualunque sport, infatti riesce a monitorare il movimento e l’esercizio, percependo anche i battiti cardiaci ed i chilometri percorsi.

Regali artigianali fatti a casa

Ad ogni mamma piace ricevere un regalo artigianale fatto in casa, un dono semplice, ma molto prezioso per lei e chi lo ha creato.

Sono molte le idee da proporre ai figli più piccoli da realizzare per la festa della mamma, come la casetta con le finestrelle e le foto di tutta la famiglia.

Basta stampare o disegnare e colorare su un foglio una casetta con tante finestre quanti sono i componenti della famiglia. Ritagliare i tre contorni delle finestre per aprirle, poi incollare le foto di tutti dietro le finestrelle, magari con la foto della mamma nella finestra più in alto oppure la più grande. Per chi è più grande d’età e magari bravo a disegnare, può pensare di personalizzare una tazza con un bel disegno o una scritta con dei pennarelli indelebili colorati.

Questa è comunque una bellissima idea anche per i più piccoli o chi non ha dimestichezza con il disegno e rimarrà alla mamma come un ricordo fatto con amore.

Il consiglio finale rivolto a tutti, per fare un regalo alla donna più importante della vostra vita, è quello di metterci tutto il cuore, anche scrivendo un biglietto di auguri tutto fatto a mano, con le parole che durante l’anno ci si dimentica di dire.

La mamma apprezzerà ogni cosa che riceverà, dal regalo più piccolo e artigianale, a quello più costoso e di lusso.