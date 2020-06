festa della musica. LA FABRIZIO BERTI JUG BAND IN PIAZZA RISORGIMENTO

QUARRATA. Non c’è estate senza musica e Quarrata festeggerà l’inizio della stagione estiva con un concerto gratuito, in occasione della Festa Nazionale della Musica: domenica 21 giugno, alle ore 21.00, la centralissima piazza Risorgimento ospiterà la musica della Fabrizio Berti Jug Band.

Tutto, ovviamente, si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di sicurezza imposte a livello nazionale e locale: artisti molto distanziati tra loro e ad almeno due metri dal pubblico, spettatori con mascherina ed opportunamente distanziati, personale incaricato di controllare il corretto comportamento di ciascuno e che tutto si svolga nel migliore dei modi. I

n occasione della Festa della Musica 2020 il Ministero ha dato infatti la possibilità di organizzare piccoli concerti, rispettando il distanziamento e le disposizioni sulla sicurezza.

“Come Amministrazione – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – abbiamo voluto cogliere questa opportunità per tornare ad offrire una piccola occasione di svago alla nostra comunità e, al contempo, per rilanciare il territorio e la sua economia in un momento così difficile.

Per questa estate non sarà possibile organizzare grandi eventi, ma ciò non significa che non si possa far niente. Anzi, penso possa essere l’occasione per valorizzare tante eccellenze locali in ambito culturale, musicale e artistico, come, tra le altre, la Fabrizio Berti Jug Band, che ringrazio di cuore, perché ha proposto questo concerto all’Amministrazione decidendo di donarlo gratuitamente alla città, un gesto di generosità, per una band che vanta premi ed esibizioni in tutta in Italia e non solo”.

La Fabrizio Berti Jug Band nasce agli inizi del 2010 dall’incontro tra Ernesto De Pascale e Fabrizio Berti e propone sonorità elettro-acustiche che fondono blues, country e swing in una miscela unica e coinvolgente. Fabrizio Berti fa parte della segreteria nazionale dell’Associazione Italian Blues Union, individuata dall’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica e dal Mibact come partner organizzativo nazionale per la Festa 2020.

Guidata e fondata da Fabrizio Berti, uno dei più importanti armonicisti del panorama toscano e profondo conoscitore del blues internazionale, la Band esplora e riporta alla luce le radici del blues acustico delle cosiddette “jug band”, ensemble della tradizione povera americana, caratterizzate dall’impiego di strumenti autocostruiti, a partire da contenitori di fortuna, manici di scopa, assi per lavare i panni.

Oltre a Fabrizio Berti (armonica, voce e washboard) gli altri componenti della band sono Giacomo Ferretti (chitarra e voce), Piero Ferretti (basso e voce), Andrea Pagliari (lap steel guitar), Fabio Zini (chitarra e voce), Giovanni Bargnoni (piano), Giulia Nuti (viola e violino), Leonardo Monfardini (batteria).

