festa della toscana 2023. A CARMIGNANO “DON MILANI, UN VIAGGIO LUNGO UN MONDO‚

Lo spettacolo di teatro narrato sarà proposto domani 30 novembre agli studenti delle classi terze della scuola secondario Il Pontormo dall’attore Gionni Voltan

CARMIGNANO. Il Comune di Carmignano in occasione della Festa della Toscana 2023 giovedì 30 novembre alle ore 10 nella sala polivalente “Il Galli” – Carmignano, viale Beato G. Parenti 14, rivolge alle ragazze e ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. Il Pontormo lo spettacolo di teatro narrato Don Milani, un viaggio lungo un mondo. Racconto sulla vita e sulle opere di Don Lorenzo Milani con Gionni Voltan su scrittura originale di Claudia Cappellini, tratta dalle testimonianze degli allievi della scuola Popolare di San Donato a Calenzano.

Lo spettacolo racconta il viaggio intrapreso da Don Lorenzo Milani circa sett’anni fa, che lo condusse da Firenze, prima a San Donato a Calenzano e poi a Barbiana nel Mugello dove morì a soli 44 anni.

La scelta dello spettacolo segue il tema scelto dal Consiglio Regionale: “I Care, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani”.

Il viaggio di Don Milani fu di fatto molto più lungo e duraturo di quella che è stata la sua vita e i suoi pochi spostamenti. Un viaggio che non è ancora finito, portandosi dietro moltissime persone, che tutt’ora camminano in nome delle sue idee, alimentato dalla “memoria” sorretta a sua volta dall’emozione e dal fascino di chi ha lottato per la giustizia, per la coscienza e per l’anima. Un percorso, quello di Don Milani, fuori dal tempo e dai colori politici, dove l’obiettivo era cercare di riportare equilibrio tra le disuguaglianze sociali, e il carburante che don Milani usava per questo viaggio, veniva dalla sua scuola, che produceva istruzione, conoscenza, e cultura.

Durante la mattinata, il Sindaco Edoardo Prestanti e l’Assessore alla Cultura e all’Istruzione Maria Cristina Monni porteranno i loro saluti con una riflessione sul tema che si ispira al rivoluzionario, e straordinariamente attuale, motto che Don Milani aveva posto in bella vista nella sua piccola grande scuola di Barbiana.

