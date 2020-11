FESTA DELLA TOSCANA, STAMANI SEDUTA SOLENNE

Si svolgerà in modalità mista, con parte dei consiglieri in presenza e parte in collegamento telematico, a partire dalle 11,30. Previsti il videomessaggio di saluto del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, l’intervento del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, quello del presidente della Giunta, Eugenio Giani, e la prolusione della scrittrice Elena Favilli. L’evento potrà essere seguito in diretta

FIRENZE. Il Consiglio regionale si riunirà in seduta solenne oggi lunedì 30 novembre alle 11,30 per celebrare la Festa della Toscana, istituita per ricordare la firma del Codice Leopoldino con il quale nel 1786 la Toscana, primo stato al mondo, abolì la pena di morte.

Filo conduttore delle celebrazioni del 2020, ridotte all’essenziale a causa dell’emergenza sanitaria per gli effetti della pandemia da Covid-19, è l’affermazione, la difesa e l’innalzamento dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.

Durante il corso della seduta, convocata in modalità mista (parte dei consiglieri in presenza, parte collegati in modalità telematica), sono previsti il videomessaggio di saluto del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, gli interventi del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e del presidente della Giunta, Eugenio Giani, e infine la prolusione della scrittrice Elena Favilli.

Sarà possibile seguire la diretta della seduta sugli schermi di Rtv 38, oppure in streaming sul sito de La Nazione (www.lanazione.it), sul sito istituzionale www.consiglio.regione.toscana.it, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Consiglio regionale della Toscana.

