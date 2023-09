FESTA DI BADIA A PACCIANA, DAL 2 AL 10 SETTEMBRE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

Il Corteggio Storico si terrà domenica 10

PISTOIA. Dal 1° al 10 settembre a Badia a Pacciana si svolgerà la manifestazione storico-culturale Festa Storica di Badia a Pacciana – edizione 2023. In particolare domenica 10 settembre si terrà il corteggio storico lungo l’itinerario via di Badia, via Croce di Badia, via Nuova di Castellare, via dei Bartolini e via Romito e Serpe dalle 16 alle 19.

Per permettere il programma di iniziative sono previste alcune modifiche alla viabilità dal 2 al 10 settembre dalle 18.30 alle 01.30 del giorno successivo.

In via di Badia (nel tratto da via Lungobrana a via Vitali) sul lato ovest dal numero civico 15/I al civico 49, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

In via di Badia (tratto da via Lungobrana a via Croce di Badia) e via Croce di Badia (tratto da via di Badia a via Nuova del Castellare), sarà istituito il senso unico di circolazione nella nuova ed unica direzione nord-sud dalla via Lungobrana a via Nuova del Castellare.

Domenica 10 settembre dalle 16 alle 19, in occasione del corteggio storico, in via di Badia, via Croce di Badia, via Nuova di Castellare, via dei Baroni e via Romito e Serpe sarà vietata la circolazione mediante servizio controllato direttamente su tutti i tratti da agenti in servizio di polizia stradale o da personale addetto alla manifestazione con qualifica di movieri per la sicurezza e la pubblica incolumità dei partecipanti e degli utenti della strada.

Compatibilmente allo svolgimento della manifestazione, dovrà essere consentito il transito ai mezzi di soccorso e di emergenza e a quelli dei residenti della zona, in caso di necessità urgenti.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]