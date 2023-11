FESTA PER I 50 ANNI DELLA CARITAS DIOCESANA

Nella bella cornice della Chiesa della SS. Annunziata un incontro per ricordare l’importante anniversario: presentato il libro “Io sono Caritas: 50 anni di storie e persone in cammino”

PISTOIA. [a.b.]“Dal fango è emersa la solidarietà di molti e la ferma vicinanza dei parroci alle popolazioni. Ringrazio tutti i volontari Caritas: vedere quello che state facendo commuove, perché nella criticità – così come nell’ordinario – i punti fondanti dell’essere Caritas sono evidenti. Nella giornata mondiale dei poveri, che verrà celebrata domani (19 novembre), per volontà del Vescovo Tardelli verrà interamente devoluto il raccolto alle popolazioni colpite dall’alluvione del 2 novembre. Un gesto concreto di sostegno”.

Con queste parole il direttore di Caritas Pistoia, Marcello Suppressa, ha avviato il pomeriggio di “Io sono Caritas: 50 anni di storie e persone in cammino”, momento di festa per i 50 anni dalla fondazione di Caritas Pistoia, avvenuta nel 1973.

“È giusto fare anche festa – sottolinea il Vescovo di Pistoia, mons. Fausto Tardelli – Non per dirci come siamo bravi o per festeggiare sulle difficoltà degli uomini e delle donne che sentono la fatica del vivere. No, la festa è un grazie sentito al Signore che ci ha ispirato e guidato in questi anni con mano sapiente e la forza del suo Santo Spirito a farci prossimo, con gioia, senza chiedere niente in cambio, condividendo coi poveri la vita della nostra chiesa.

Perché la Caritas, ricordiamocelo sempre, è la chiesa che si fa prossimo. Una dimensione, quella della carità, che è costitutiva della chiesa e che certamente non è mai venuta meno lungo il suo cammino nella storia”. Il pomeriggio ha visto la presenza di molte autorità tra cui il sindaco Alessandro Tomasi, il presidente della Sds Pistoiese Anna Maria Celesti. la direttrice della Sds di Prato Paganelli, il direttore della Sds Valdinievole Stefano Lomi, l’onorevole Furfaro, i consiglieri regionali Niccolai e Fratoni, il presidente della Fondazione Caript Lorenzo Zogheri e altri.

Dopo la Santa Messa celebrata da monsignor Fausto Tardelli si è tenuta una tavola rotonda sul tema: “Caritas ieri e oggi, la nostra presenza sul territorio” che ha visto la presenza tra gli altri di suor Delfina Pocchiola, direttrice della Caritas di Pistoia dal 1973 al 1982; don Giordano Favillini, vicedirettore dal 1977 al 1993, don Paolo Tofani, attuale vicedirettore oltre ai primi due obiettori di coscienza provenienti dal Veneto.



“Insieme – scrive il direttore Caritas Diocesano Marcello Suppressa – questa è la parola chiave di questo importante anniversario. Caritas Pistoia celebra i suoi 50 anni e lo fa insieme a coloro che hanno fatto parte di questa storia. Pensiamo che sia fondamentale ripercorrere la strada percorsa in questi anni attraverso le parole, le esperienze di chi ha contribuito a costruirla con impegno e profezia. Volgere lo sguardo al passato non è nostalgia ma cercare spunti per costruire il futuro. Confrontarsi con la strada percorsa può aiutarci a trovare non solo le indicazioni per ciò che ancora è da fare ma anche ritrovare quei sentimenti e quelle emozioni che hanno permesso a Caritas Pistoia di essere quella che è oggi”.