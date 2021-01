FESTIVAL DEL GIALLO: UNA RASSEGNA DI INCONTRI ONLINE

Si parte dal 20 gennaio per proseguire fino a maggio. Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti, è solo necessario prenotarsi

PISTOIA. In attesa di ritornare con gli eventi della prossima edizione del Festival del Giallo in presenza, domani mercoledì 20 gennaio prenderà il via una rassegna di incontri a distanza dedicati agli amanti di suspense e mistero.

La kermesse pistoiese è diretta da Giuseppe Previti in collaborazione con Amici della San Giorgio e Amici del Giallo.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti, tutti alle ore 17, dal 20 gennaio al 5 maggio.

Mercoledì 20 gennaio si terrà “Mediterraneo in giallo e noir: incrocio di popoli, narrazioni e migrazioni”, si prosegue il 17 febbraio con “La letteratura italiana nel Mediterraneo da Dante a Maurizio De Giovanni. Il 17 marzo sarà la volta di “Barcellona, Marsiglia, Parigi: la letteratura sulle altre sponde del Mediterraneo”, mentre il 14 aprile si svolgerà “Voci di donne nel noir mediterraneo”. L’appuntamento del 5 maggio da titolo Festival del Giallo 2021 chiude il ciclo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. È obbligatoria la prenotazione via mail entro le ore 12 del giorno precedente l’evento per poter ricevere il link e le istruzioni di accesso

Per prenotarsi inviare una mail con i propri dati a corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

